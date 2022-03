Dramatyczny apel w sprawie Neymara: On prosi o pomoc. Coś się dzieje

Neymar zaszokował piłkarski świat swoją deklaracją w październiku zeszłego roku. To wtedy Brazylijczyk w rozmowie z DAZN przyznał, że może zakończyć karierę reprezentacyjną po mistrzostwach świata w Katarze. - Myślę, że to będą moje ostatnie mistrzostwa świata. Wynika to z tego, że nie wiem, czy jestem odpowiednio silny wewnętrznie, aby nadal radzić sobie z piłką nożną - mówił. Te słowa mogą szokować, bo Neymar wtedy będzie miał 30 lat i mógłby grać jeszcze kilka lat dla reprezentacji.

Thierry Henry apeluje na łamach francuskiej prasy ws. Neymara. "Prosi o pomoc"

Thierry Henry rozmawiał z francuską gazetą "L'Equipe" po minionej kolejce Ligue 1. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Francji skupił się na Neymarze, a w szczególności na tym, co dzieje się z Brazylijczykiem poza boiskiem. - Neymar nie gra tak dobrze, jak wcześniej, ale są ku temu powody. Neymar mówił w wywiadach o samopoczuciu czy presji. W związku z tym czy wszystko z nim w porządku? Nie chodzi mi o to, że nie robi sombrero, nie zakłada siatek i nie wygrywa z rywalami poprzez swoją szybkość. Czy go słyszymy? On prosi o pomoc. Coś się dzieje u niego w głowie - mówi.

"L'Equipe" drążyło temat zdrowia psychicznego. Czy Henry widzi związek między tym a średnimi występami Leo Messiego w barwach PSG? - Nie mogę za niego mówić, musicie go o to pytać. Kiedy Leo Messi płakał, opuszczając Barcelonę, to nie udawał, nie było to planowane. To był emocjonalny szok. Ja potrzebowałem roku, kiedy odchodziłem z Arsenalu do Barcelony. To wszystko wpływa na Twoją psychikę - dodał Henry.

Neymar rozegrał łącznie 116 spotkań w barwach reprezentacji Brazylii, zdobywając 70 bramek i notując 52 asysty. Neymar wygrał z Canarinhos Puchar Konfederacji czy złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. Skrzydłowy zdobył cztery bramki i zanotował taką samą liczbę asyst w 18 meczach tego sezonu w barwach PSG.