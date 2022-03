Oficjalnie: Marco Verratti zawieszony

- Jak to możliwe, że dostaliśmy tyle żółtych kartek i nie możemy nawet porozmawiać z sędzią? To przecież normalne, że czasem prowadzi się takie dyskusje. Ale dziś nie mogliśmy w ogóle. To jedyny sędzia na świecie [Mikael Lesage], który robi takie rzeczy. Który zakazuje nam rozmów. Do tego karze kartkami, a naszych rywali już nie. Jakim cudem np. taki Dennis Appiah ostatecznie nie zobaczył drugiej żółtej kartki za faul na Mbappe? Sędziowie muszą zacząć brać odpowiedzialność za to, co robią na boisku. Nie może tak być, że sędziują nasze mecze według dziwnych reguł - denerwował się Marco Verratti przed kamerą Canal+.

Marco Verratti zawieszony za atak na sędziego

Jak wyglądała praca sędziego w meczu 25. kolejki Ligue 1? Mikael Lesage ukarał żółtymi kartkami sześciu piłkarzy PSG: Neymara, Kyliana Mbappe, Achrafa Hakimiego, Angela Di Marię, Georginio Wijnalduma i właśnie Marco Verrattiego. Dla włoskiego pomocnika żółty kartonik w tym meczu oznaczał wykluczenie z następnego spotkania.

Marco Verratti w sumie obejrzał już w tym sezonie Ligue 1 aż dziesięć żółtych kartek. Nie widzi on jednak niczego złego w zachowaniu piłkarzy PSG w meczu z Nantes. Inaczej uważa komisja ligi, która podjęła decyzję ws. Włocha. Verratti zgodnie z zasadami opuścił starcie z Saint Etienne (3:1), ale to nie koniec sankcji.

Pomocnik został "ukarany zakazem gry na jeden mecz plus jedno spotkanie w zawieszeniu". Ligue 1 poinformowało, że sankcja ta będzie obowiązywać od wtorku 8 marca od godz. 0:00. Oznacza to, że Verratti nie zagra w meczu ligowym z Bordeaux.