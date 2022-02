"Magiczne dotknięcie" Messiego daje wygraną PSG. Show Argentyńczyka

W sobotę odbyły się dwa mecze 26. kolejki Ligue 1. Oba dotyczyły drużyn na samym szczycie tabeli. Pierwsze spotkanie to starcie Strasbourga z Niceą, w którym nie padła ani jedna bramka (0:0). W drużynie gospodarzy na ławce rezerwowych cały mecz przesiedział Polak, Karol Fila. Zdecydowanie inne oblicze pokazały drużyny Paris Saint-Germain i AS Saint-Etienne. W tej rywalizacji padły cztery bramki.

PSG wygrywa kolejne spotkanie. Świetny rajd Messiego i jeszcze lepsze wystąpienie Kyliana Mbappe

W teorii dla PSG wygrana z Saint Etienne, które znajduje się na 16. miejscu w tabeli i ma ledwie jeden punkt przewagi nad strefą spadkową, powinno być proste. Przyjezdni postawili jednak swoje warunki i po pierwszym kwadransie to oni prowadzili na Parc des Princes. Fatalnie pod polem karnym Gianluigiego Donnarymmu zachował się Danilo Pereira, a sytuację tę wykorzystał Denis Bouanga.

Wtedy właśnie do gry weszli Kylian Mbappe i Leo Messi. Saint Etienne nie cieszyło się długo z prowadzenia, bo wicemistrzom Francji udało się doprowadzić do remisu jeszcze przed końcem pierwszej połowy. W 42. minucie Messi dojrzał wybiegającego Mbappe dograł mu mocną piłkę po ziemi, Francuz dobiegł do niej i oddał strzał z bliska, który był za mocny dla bramkarza rywali.

Prawdziwe arcydzieło miało miejsce w drugiej połowie. Głównym aktorem znów był Messi. Tym razem Argentyńczyk otrzymał piłkę mniej więcej na 25 metrze i jak za dawnych lat, wbiegł między trzech zawodników rywala, aby minąć kolejno każdego z nich szybkimi, zwinnymi ruchami ze zmianą kierunku biegu. W końcu wyłożył piłkę Mbappe, a napastnik PSG pewnym strzałem pokonał Paula Bernardoniego po razu drugi. "Magiczne dotknięcie" - czytamy o asyście Leo Messiego w Canal+Sport.

PSG wygrało ostatecznie 3:1. Trzeciego gola strzelił Danilo Pereira, któremu asystował Mbappe. Wygrana w dzisiejszym meczu utwierdziła jedynie paryżan na miejscu lidera tabeli Ligue 1. PSG ma obecnie 62 punkty i przewagę 16 pkt nad drugim OCG Nice. Trzecie miejsce zajmuje Olympique Marsylia, w którego składzie gra Arkadiusz Milik. Drużyna Jorge Sampaolego ma szansę wrócić na pozycję wicelidera, ale pod warunkiem, że wygra lub zremisuje w niedzielnym starciu z Troyes. Mecz odbędzie się o godz. 17:05.