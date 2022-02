Neymar nie zakończy kariery w PSG. Ma inne plany. "Trzy-cztery miesiące wakacji"

Neymar powoli wraca do gry po tym, jak doznał urazu kostki w listopadzie zeszłego roku podczas meczu z Saint-Etienne (3:1). Brazylijczyk źle stanął na murawie, przez co nie był w stanie dokończyć spotkania. 30-latek wrócił do gry na mecz z Realem Madryt w Lidze Mistrzów (1:0), a w ligowym meczu z Nantes (1:3) podszedł do rzutu karnego i wręcz podał piłkę do bramkarza.

Czy Neymar zakończy karierę w PSG? Ma inne plany. "Chciałbym zagrać tam"

Neymar pojawił się z Ronaldo Fenomeno u Alexandre Gaulesa na Twitchu, gdzie opowiedział o swoich planach na przyszłość. Były zawodnik Barcelony ma ważną umowę z PSG do czerwca 2025 roku i po wygaśnięciu umowy będzie miał 33 lata. Czy Neymar ma zamiar wracać do Brazylii? - Mam pewne wątpliwości, czy chcę znów zagrać w Brazylii. Ciężko to stwierdzić. Czasem mam takie myśli o powrocie, a czasem kompletnie je odrzucam - stwierdził Neymar. Skrzydłowy w latach 2009-2013 był zawodnikiem Santosu.

Brazylijczyk nie ukrywa, że chciałby spróbować swoich sił w Major League Soccer. - Chciałbym tam zagrać przynajmniej przez jeden sezon. Ich mistrzostwa trwają krótko, więc miałbym trzy-cztery miesiące wakacji. Naprawdę mógłbym tam grać przez wiele lat. Żartuję z moimi przyjaciółmi, że przejdę na emeryturę w wieku 32 lat - dodał zawodnik Paris Saint-Germain.

- Tak szczerze, to mam zamiar grać do momentu, kiedy nie będę już zmęczony psychicznie. Jeśli z tym będzie wszystko dobrze, to z moim ciałem też. Fizycznie jestem jeszcze w stanie grać przez kilka lat, ale dla mnie zdrowie psychiczne jest zdecydowanie najważniejsze - skwitował Neymar. Skrzydłowy zagrał w 16 meczach tego sezonu w barwach PSG, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował taką samą liczbę asyst.