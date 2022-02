Thierry Henry wprost ws. Arkadiusza Milika: To jedyna właściwa odpowiedź

W 2022 roku Arkadiusz Milik jest w świetnej formie. W ostatnich trzech spotkaniach ligowych zdobył cztery bramki, a do tego dołożył dwa trafienia w meczu z Karabachem w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. To jednak nie forma Polaka, a jego konflikt z trenerem OM staje się głównym tematem we Francji.

Thierry Henry: Trener ma swoje pomysły i swoje wybory. Milik musi je szanować

Głos w sprawie zabrał także legendarny napastnik Thierry Henry. - Czasami trudno jest zrozumieć, co robi trener, ale istnieje taktyka. Trener ma swoje pomysły i swoje wybory. Milik może ich nie rozumieć, ale musi je szanować. Kiedy jednak zostanie wezwany, musi być gotowy. To jedyna właściwa odpowiedź - stwierdził Francuz w Prime Video.

Kolega z szatni o zachowaniu Milika: Nie wiem, dlaczego był zły

Wydaje się, że Henry to uprawniona osoba do skomentowania tej sytuacji. Francuz przez wiele lat grał w piłkę na najwyższym poziomie, więc rozumie frustracja Milika. Z drugiej strony po zakończeniu kariery samodzielnie prowadził AS Monaco oraz Montreal Impact i zdaje sobie sprawę z położenia Sampaolego.

Francuscy eksperci są podzieleni na temat sporu na linii Milik - Sampaoli. Według wielu z nich polski napastnik jest zbyt dobrym zawodnikiem, aby sadzać go na ławce. Ostatnia forma została doceniona także przez kibiców OM, którzy podczas rozgrzewki przed niedzielnym meczem z Clermont skandowali nazwisko Milika, który docenił tę postawę i odwdzięczył się im brawami.

Sam mecz nie ułożył się pomyśli nie tylko Milika, ale całego zespołu. Olympique Marsylia przegrał 0:2 z beniaminkiem ligi Clermont, który jest ostatnio w fatalnej formie. Mimo porażki zespół Sampaolego wciąż jest na drugim miejscu w lidze z 46 punktami na koncie - punkt przewagi nad OGC Nice oraz cztery nad RC Strasburg.