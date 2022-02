Wpadka Marsylii i niemoc Milika. Piękny gol rywali [WIDEO]

W sobotę doszło do prawdziwej sensacji. Naszpikowany gwiazdami zespół Mauricio Pochettino w nie poradził sobie z FC Nantes. Przegrał na wyjeździe 1:3. To była dopiero druga porażka PSG w tym sezonie, więc przewaga nad Marsylią wciąż była spora. Marsylia traciła 13 punktów, ale w niedzielę mogła zbliżyć się do lidera. Mogła, ale zagrała beznadziejne spotkanie i zasłużenie przegrała 0:2 z Clermont. To duża niespodzianka, bo goście zajmują dopiero 15. miejsce w Ligue 1.

Clermont objęło prowadzenie już w 13. minucie, a do siatki trafił Mohamed Bayo, który popisał się cudownym strzałem.

23-letni reprezentant Gwinei zdobył także bramkę w końcówce spotkania na 2:0. Była to już jego 11. bramka w sezonie. Marsylia przegrała, choć oddała aż 18 strzałów, lecz tylko cztery celne. Goście mieli cztery uderzenia i trzy celne. Szczególnie zawiodła ofensywa Marsylii: Dimitri Payet, Cengiz Under i Arkadiusz Milik.

Marsylia pozostała wiceliderem Ligue 1 z 46 punktami. PSG ma 59 pkt, a Clermont pozostało na 15. miejscu.

Dobre liczby Milika

Milik ma tylko pięć goli w Ligue 1, ale biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, jego bilans wygląda imponująco. Zdobywa bramkę średnio co 95 minut. W 24 spotkaniach zdobył już 16 bramek.

Jego formę doceniają jednak kibice, pokazując mu to tuż przed rozpoczęciem ligowego starcia z Clermont. Podczas rozgrzewki kibice obecni na Orange Vélodrome skandowali nazwisko Milika, który docenił tę postawę i odwdzięczył się im brawami.