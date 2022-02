Kolega z szatni o zachowaniu Milika: Nie wiem, dlaczego był zły

Arkadiusz Milik był bohaterem czwartkowego meczu Olympique Marsylia z Karabachem w Lidze Konferencji Europy. Francuzi wygrali 3:1, a napastnik reprezentacji Polski jeszcze przed przerwą strzelił dwa gole. Milik został zmieniony w 68. minucie, a w jego miejsce wszedł Dimitri Payet. Po zejściu z boiska Milik rozmawiał przez chwilę z Sampaolim, po czym odszedł od niego, a przed wejściem na ławkę rezerwowych ze złością kopnął butelkę z wodą.

Bakambu o zachowaniu Milika: Ta sprawa to nic poważnego

To właśnie zachowanie Milika po meczu było dużo bardziej komentowane aniżeli jego kolejny dobry występ. Głos w tej sprawie zabrał nawet Cedric Bakambu, a więc jego rywal w walce o miejsce w podstawowym składzie zespołu.

- Arek był trochę sfrustrowany, kiedy został zmieniony. Wiem, że on jest takim typem zawodnika, który zawsze chce grać jak najwięcej. Nie wiem, dlaczego był zły, zwłaszcza, że ustrzelił dublet. W każdym razie w szatni jest dobra atmosfera. Rozmawiałem z nim po meczu, ta sprawa to nic poważnego - stwierdził napastnik.

Wydaje się, że choć obaj zawodnicy są rywalami o miejsce w podstawowym składzie, to nie ma między nimi złej krwi. Bakambu komplementował zresztą Milika. - Arek to świetny napastnik, myślę, że wie, jak dostosować się do danego systemu gry. Mieliśmy okazję zagrać razem przeciwko Angers i poszło nam całkiem dobrze - podsumował.

Wspominany przez reprezentant DR Kongo wygrany 5:2 mecz z Angers był jedynym, w którym obaj wyszli na murawę w pierwszym składzie. W obecnym sezonie Milik zagrał w 24 meczach, w których strzelił 17 goli. Bakambu ma natomiast dwa gole w sześciu meczach.