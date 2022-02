Szaleństwo w sprawie Mbappe. Wielki zwrot akcji i rekordowe kwoty

W ostatnich miesiącach odejście Kyliana Mbappe to temat, który najbardziej interesuje kibiców Paris Saint-Germain. Głównym kandydatem do sprowadzenia 23-latka ma być Real Madryt, który próbował kupić piłkarza już latem ubiegłego roku. Sam Mbappe zapytany o możliwe odejście powiedział, że to jeszcze nie czas na podejmowanie takiej decyzji. - Skupiam się na wygranej z Realem Madryt. Postaram się zrobić różnicę. Potem zobaczymy, co się wydarzy - usłyszeli dziennikarze. I jak zapowiedział, tak zrobił. To po jego golu PSG wygrało z Realem w 1/8 finału Ligi Mistrzów (1:0).

Kylian Mbappe jednak zostanie w PSG? Media: Kontrakt na blisko milion euro tygodniowo

Brytyjski dziennik "The Independent" dotarł do informacji, jakoby PSG miało w planach mianować Kyliana Mbappe najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Według doniesień Francuz miałby zarabiać znacznie więcej niż 600 tys. euro tygodniowo. Kwota ta miałaby być bliższa milionowi euro!

Francuska gazeta "L'Equipe" dodaje z kolei, że władze PSG w rozmowach przedstawiły też nowy projekt sportowy zespołu. Kylian Mbappe byłby jego centralną częścią, a reszta składu zostałaby zbudowana właśnie pod niego. "Podejmowanie decyzji w następnym okienku transferowym mogłoby go przekonać, zwłaszcza że w innych klubach nie jest to możliwe" - czytamy we francuskich mediach.

Nagły zwrot w kwestii transferu Mbappe. Real przestał być wyborem nr 1

"L'Equipe" pisze także o wyznaczeniu Mbappe do wykonywania rzutów karnych, co obecnie w PSG nie ma miejsca i w Realu Madryt byłoby podobnie, przynajmniej do czasu gry Karima Benzemy.

Kontrakt Mbappe z PSG wygasa z końcem bieżącego sezonu. Jeżeli paryżanie nie dojdą do porozumienia z 23-latkiem, odejdzie on za darmo do innego klubu. Chętnych z pewnością nie będzie brakowało, pytanie jednak: jaki kierunek wybierze piłkarz? Obecnie PSG zajmuje 1. miejsce w Ligue 1 i ma przewagę nad Realem Madryt w walce o ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

