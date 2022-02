Francuzi rozpływają się nad golem Arkadiusza Milika. "Bramka sezonu"

Olympique Marsylia pokonał w wyjazdowym spotkaniu FC Metz 2:1 i umocnił się na drugim miejscu w Ligue 1. Bohaterem końcówki spotkania był Arkadiusz Milik. Polak pojawił się na murawie dopiero w 76. minucie, a już sześć minut później popisał się cudownym golem przewrotką, który zapewnił jego drużynie wygraną.

- Ale w jakim stylu on to zrobił! - Muszę poszukać szczęki, gdzieś spadła na podłogę - krzyczał rozentuzjazmowany Marcin Grzywacz, komentujący to spotkanie na antenie Eleven Sports.

- Nie strzelam goli za każdym razem, ale jestem szczęśliwy, że dzisiaj udało mi się zdobyć bramkę. Jestem szczęśliwy, że pomogłem drużynie wygrać mecz, trzy punkty były najważniejsze - powiedział po meczu Milik.

Francuzi piszą o cudownym trafieniu Milika. "Eleganckie zagranie. Bramka sezonu"

Francuskie media rozpisują się o polskim napastniku, który nie dostał żadnej noty, bo grał zbyt krótko, ale swoją postawą zapracował na najwyższe oceny. "Milik oszczędza przeciętne OM" - piszą dziennikarze portalu dailymercato.com. "Bez ekstrawagancji OM zapewnił sobie z Metz wygraną, dzięki bramce superrezerwowego Arkadiusza Milika" - podkreśla madeinfoot.ouest-france.fr. I dodaje, że Polak zasłużył na miano najlepszego gracza meczu. "Po hat-tricku przeciwko Angers (5:2) były środkowy napastnik Napoli potrzebował tylko sześciu minut, aby przechylić szalę zwycięstwa na korzyść OM bardzo eleganckim zagraniem" - czytamy dalej w relacji pomeczowej.

Z kolei dziennikarze "L'Equipe" napisali: "Wchodząc na boisko w 76. minucie Polak strzelił bramkę sezonu i jest ona warta trzy punkty. Po zagraniu głową Seada Kolasinaca w pole karne, Milik przyjął piłkę na klatkę piersiową, mając za swoimi plecami trzech obrońców rywali, a potem był nie do zatrzymania i w akrobatyczny sposób pokonał Marc-Aurèle Caillarda w 82. minucie".

Dla Arkadiusza Milika to już 5. gol strzelony w tym sezonie Ligue 1. Łącznie w tym sezonie zdobył 14 bramek w 23 we wszystkich rozgrywkach, choć na boisku przebywał przez zaledwie 1458 minut. W poprzedniej kolejce w starciu z Angers strzelił hat-tricka (a Marsylia wygrała 5:2).

Dzięki niedzielnemu zwycięstwu ekipa Jorge Sampaolego ma 46 pkt po 24 kolejkach (do końca zostało 14 kolejek). Szanse na mistrzostwo są iluzoryczne (PSG ma już 59 pkt), ale drugie miejsce daje bezpośredni awans do LM. Za plecami OM znajdują się Nice (42 pkt) oraz Strasbourg (41 pkt).