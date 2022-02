Kibice Marsylii apelują do Zidane'a. Głośno wyrazili swój sprzeciw [WIDEO]

Po ponad dwuletniej drugiej kadencji w Realu Madryt wraz z końcem poprzedniego sezonu Zinedine Zidane postanowił odejść z ekipy "Królewskich". Jego miejsce zajął Carlo Ancelotti, natomiast Francuz nie podjął się pracy w innym klubie. Od końca czerwca 2021 roku 49-latek pozostaje zatem bez zatrudnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenuje Zlatan Ibrahimović. Bestia!

PSG zachwyciło nowym wzorem strojów. Nawiązują do legendarnej drużyny NBA

Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu obecnego sezonu Zidane wróci na ławkę trenerską. Od dłuższego czasu hiszpańskie i francuskie media sugerują, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem, jaki może obrać jest PSG. To właśnie klub ze stolicy Francji był najczęściej wskazywany jako przyszłe miejsce pracy 49-latka.

Kibice Olympique'u Marsylia chcą odwieść Zidane'a od PSG

Nie wszyscy są entuzjastami takiego posunięcia. Prede wszystkim Zidane'a w PSG nie chcieliby widzieć kibice Olympique'u Marsylia. Dla nich PSG to największy rywal. Fani klubu Arkadiusza Milika dali temu wyraz, kiedy Zidane pojawił się w Marsylii. "Dziękujemy, Zizou! Nie idź do Paryża!" – krzyczeli kibice podczas spotkania z legendą reprezentacji Francji. Dla kibiców z Marsylii zatrudnienie Zidane'a w PSG byłoby policzkiem w twarz, ponieważ Zinedine Zidane urodził się właśnie w Marsylii. Swoje pierwsze kroki stawiał w szkółce juniorów US Saint-Henri, która znajduje się w dzielnicy La Castellanne. To właśnie tam "Zizou" spotkał się z kibicami.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Okradał Neymara tak, że piłkarz nawet nie zauważył. Dopiero ojciec Brazylijczyka wszczął alarm

Reakcja kibiców Marsylii jest spowodowana coraz częściej pojawiającymi się plotkami na temat zatrudnienia Zidane'a w PSG. Francuskie media donoszą, że Mauricio Pochettino jest już na wylocie. Ujawniono nawet zarobki Francuza. Miałby on zarabiać około 12 milionów euro za sezon. To cztery miliony więcej, niż dostaje Argentyńczyk.

Jako trener Zinedine Zidane odnosił spektakularne sukcesy z Realem Madryt. Trzy razy z rzędu wygrał Ligę Mistrzów, a dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla.