PSG zdemolowało mistrzów, a kibice mają dość i ostrzegają. "Mamy dość"

Ostatnia kolejka Ligue 1 była dla nich fantastyczna. PSG wygrało z Lille 5:1. Wydawałoby się, że taki wynik w wyjazdowym meczu z groźnym rywalem, który niedawno odbierał punkty choćby Marsylii, poprawi humory po potknięciu w Pucharze Francji. Potknięciu, bo też trudno mówić o jakiejś spektakularnej wpadce. PSG bezbramkowo zremisowało mecz z ówczesnym wiceliderem Ligue 1 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, często określane mianem loterii. Więcej szczęścia - również dzięki polskiemu bramkarzowi Marcinowi Bułce - miała w nich ekipa w Lazurowego Wybrzeża. PSG odpadło zatem z rozgrywek, które w ciągu ostatnich 7 lat wygrywało sześciokrotnie.

Efektowna wygrana z pięknym golem Mbappe i trafieniem Messiego

Ligowy mecz z LOSC pokazał jednak, że sportowego załamania formy w Paryżu nie ma. Raczej dawał powody do optymizmu przed ważnym meczem Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Ładnego gola w Lille strzelił nawet Lionel Messi, dla którego było to dopiero drugie trafienie w lidze. Argentyńczyk choć najważniejszą, bramkową statystykę ma w tym sezonie mizerną, to napędza akcje swej drużyny i często asystuje kolegom (7 razy z w sezonie). W meczu z Lille był zresztą drugim najczęściej dotykającym piłki zawodnikiem PSG. W tym meczu fenomenalne trafienie z dystansu zaliczył też Kylian Mbappe, a kilka szybkich wymian między gwiazdami PSG i kreatywność Marco Verattiego zasługiwały na brawa. Drużyna wracała do stolicy Francji zadowolona, z kilkunastoma punktami przewagi nad drugą w tabeli Marsylią. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nerwówki na koniec sezonu nie będzie.

Paryscy kibice efektowną wygraną w Lille się jednak specjalnie nie emocjonowali. Na klub patrzą w szerszej perspektywie, a ta im się nie podoba. Dzień po triumfie nad obecnym mistrzem Francji (LOSC o punkt wyprzedzili przecież paryżan w poprzednim sezonie) wydali ostre oświadczenie. Zatytułowali je "Mamy dość" i piszą w nim, że ich "cierpliwość sięgnęła już granic". Skierowali je nie tylko do klubowych władz, ale też piłkarzy.

"Mamy dość"

"Klub od dawna prezentuje nam oblicze, którego nie popieramy" - piszą w swym liście przedstawiciele Collectif Ultras Paris (CUP). "Oblicze klubu, który chce być światową marką. Sprzedaje swoje koszulki, zapominając o własnych barwach. Twarz klubu, który sięga po gwiazdy jak rozpieszczone dziecko bez względu na konsekwencje. Twarz klubu, który chce być tak duży, że sprawia wrażenie, iż sezon zaczyna się w lutym i gardzi narodowymi trofeami. Nie poznajemy naszego klubu, który stracił swoje DNA. Dziś nasza cierpliwość sięgnęła granic!" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na portalach społecznościowych.

O co chodzi kibicom w tych zdaniach? Łatwo się domyślić. Fani nawiązali do wczesnego odpadnięcia z Pucharu Francji (mecz w Niceą odbył się 31 stycznia i była to 1/8 finału rozgrywek). Choć przeciwnik był klasowy, to jednak odpadnięcie w tak wczesnej fazie rywalizacji ostatnio zdarzyło się paryżanom w 2014 roku. Kibice mają pretensje, że dla klubu liczy się tylko Liga Mistrzów (jej play-offy zaczynają się w połowie lutego), a krajowe rozgrywki schodzą na dalszy plan. Ponieważ od poprzedniego sezonu we Francji nie gra się już Pucharu Ligi (z rozgrywek zrezygnowano) PSG w tym roku nie zdobędzie żadnego krajowego pucharu. Być może fani swym przesłaniem nawiązali też do ubiegłorocznej utraty mistrzostwa kraju. To, że drużynę naszpikowaną gwiazdami wyprzedziło w lidze Lille, było sporą niespodzianką.

Neymar pisał, że jest gotów "umrzeć na boisku". W statystykach po meczu: zero, zero, zero, zero

W całym tekście kilka słów zresztą jest tym gwiazdom poświęcone. Fanom nie podobają się „różne przywileje" przyznawane niektórym piłkarzom. Przypomnijmy, że choć transfer Neymara do Paryża w 2017 roku wywołał szał i podekscytowanie, a także wpłynął na znakomitą sprzedaż koszulek, to w 2019 roku Brazylijczyk miał na pieńku z kibicami. Ci gwizdali na niego i wyzywali go po tym jak chciał wymusić na władzach klubu transfer do Barcelony i dawał sygnały, że nie podoba mu się w Paryżu.

O tym co Brazylijczyk miała zagwarantowane w swoim kontrakcie, prasa we Francji też pisała szeroko, a fani kręcili nosami na kaprysy. Ponoć Neymar jako jedyny w klubie, może używać własnej torby czy walizki, podczas gdy inni muszą używać plecaków klubowych. Ma dwóch własnych fizjoterapeutów, a koledzy z zespołu mają zakaz ostrego atakowania go. Ponadto napastnik w trakcie meczów nie musi brać udziału w grze defensywnej. Potem głośno było również o tym, że za pomeczowe podziękowania dla kibiców i podejście pod trybuny, czy wręczanie autografów Neymar ma wypłacane premie.

Koszulki bez tradycji

Jeśli chodzi o koszulki, to kibice swoje niezadowolenie w ich sprawie prezentowali już czas temu. Zarzucali, że władze odchodzą od tradycji. Szczególnie nie podobały im się stroje na obecny sezon, z których zniknął charakterystyczny środkowy czerwony pasek na frontach t-shirtów. Cieniutki pasek tym razem pojawił się już tylko na kołnierzu i rękawach.

W mediach społecznościowych reakcje były jednoznaczne. "Wymiotować się chce", "To niedopuszczalne" - pisali fani, a stowarzyszeni CUP napisało oświadczenie:

"Ze zdumieniem i złością odkrywamy nową koszulkę klubu. Oczywiste jest, że po raz kolejny nie jest to koszulka Paris Saint-Germain. Jesteśmy przywiązani do naszych historycznych barw. Prosimy o bojkot koszulek na sezon 2021/22" - wyjaśnili.

W ostatnich latach sporo uwag było też do drugich i trzecich strojów PSG, który miały fioletowe lub różowe barwy.

Kibice w swym najnowszym liście krytykują też "niezrozumiałe zarządzanie klubem", podkreślają na "nieustanne zmiany trenerów" i zwracają uwagę na „mało używanych piłkarzy, dla których futbol nie wydaje się już być priorytetem". Ich uwagę przykuwają też młodzi gracze i traktowanie piłkarskiej sekcji kobiecej po macoszemu.

Warto zauważyć, że stawiające na nogi oświadczenie kibice wydali nieco ponad tydzień przed niezwykle ważnym meczem w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt w fazie pucharowej Ligi Mistrzów (15 lutego). Trudno ocenić czy chcieli wszystkich zmotywować, czy pogrozić palcem, a być może zapowiedzieć protesty.

"Mimo różnych rozczarowań zawsze dawaliśmy wielkie wsparcie. Dziś bijemy na alarm. Zawodnicy, działacze, najwyższy czas na reakcję, bo w przeciwnym razie czeka nas rozczarowanie. Szanujcie nas, szanujcie nasze barwy" - kończą.

Kibice PSG w pełnej liczbie wrócą na trybuny od meczu z Rennes (11 lutego). Niedawno zniesiono sanitarne limity dla fanów na stadionach we Francji. Po tym spotkaniu paryżan czeka domowa konfrontacja z "Królewskimi".