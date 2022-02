Kylian Mbappe wprost o swojej przyszłości w PSG. "Mecz przeciwko Realowi wiele zmienia"

Paris Saint-Germain odniosło ważne zwycięstwo w ostatniej kolejce Ligue 1. Paryżanie pokonali mistrza Francji, LOSC Lille 5:1. Bramki w tym meczu zdobywali: dwie Danilo, Presnel Kimpembe, Leo Messi oraz Kylian Mbappe. Dla gospodarzy jedynego gola strzelił Sven Botman.

Kylian Mbappe spotkał się po meczu z Lille z dziennikarzami Prime Video na krótki wywiad. W trakcie rozmowy poruszono kwestie meczowe, ale nie mogło też zabraknąć pytania o przyszłość Francuza w zespole z Paryża. Od kilku - jak nie kilkunastu - miesięcy spekuluje się o możliwym odejściu napastnika do Realu Madryt. Na początku stycznia hiszpańskie media pisały, że obie strony już właściwie doszły do porozumienia. Co na to sam Mbappe?

- Czy decyzja o mojej przyszłości została podjęta? Nie. Mecz przeciwko Realowi Madryt wiele zmienia. Nawet jeśli mogę robić, co chcę, nie zamierzam negocjować teraz z przeciwnikiem, ani robić tego typu rzeczy. Skupiam się na wygranej z Realem Madryt. Postaram się zrobić różnicę. Potem zobaczymy, co się wydarzy - odpowiedział 23-letni piłkarz.

Potwierdzają się więc wcześniejsze zapowiedzi Mbappe. W ostatnich dniach grudnia napastnik udzielił wywiadu, w którym także zapytano go o jego przyszłość w PSG. - Jestem w PSG, jestem tu naprawdę szczęśliwy i dam z siebie sto procent w tym sezonie - powiedział. Przypomnijmy, że Real Madryt już w poprzednim okienku transferowym starał się wykupić Mbappe za gotówkę. Ostatnia oferta, którą złożyli Hiszpanie opiewała na 180 mln euro. Władze PSG odrzuciły propozycję.

Kylian Mbappe jest piłkarzem PSG od 2018 roku, gdy dołączył do klubu z AS Monaco. W swojej karierze sięgnął już po wszystkie krajowe trofea, do tego w 2018 roku zdobył z reprezentacją Francji mistrzostwo świata. W rozgrywkach klubowych wciąż brakuje mu triumfu w Lidze Mistrzów. Przed dwoma laty PSG zagrało w finale i zostało pokonane przez Bayern Monachium (0:1). W poprzednim sezonie Francuzi odpadli w półfinale z Manchesterem City (1:4).