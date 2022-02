Arkadiusz Milik numerem jeden w całej Francji. "L'Equipe" zdecydowało

W ostatnich tygodniach Arkadiusz Milik nie mógł być pewny miejsca w wyjściowym składzie Olympique Marsylia. Jorge Sampaoli na pozycji środkowego napastnika częściej stawiał na Dimitriego Payet'a. Co więcej, w mediach zaczęły się pojawiać głosy niezadowolenia związane z dyspozycją Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Jerzy Dudek uderza w PZPN. A jeszcze przed chwilą miał pracować z kadrą

Znakomity występ Arkadiusza Milika

Argentyński trener postanowił dać szansę Milikowi od pierwszej minuty w meczu z Angers i się nie pomylił. Były napastnik Napoli zaprezentował znakomitą formę strzelecką, trafiając w 18., 70. i 78. minucie. Ostatecznie Olympique Marsylia wygrał 5:2.

Drużyna Angers jest niewątpliwie ulubionym rywalem Milika na francuskich boiskach. W połowie maja ubiegłego roku w bezpośrednim starciu obu ekip OM wygrał 3:2, a wszystkie trzy trafienia dla gospodarzy strzelił właśnie Polak. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w ostatniej minucie doliczonego czasu z rzutu karnego.

Milik doceniony przez media

Świetna forma Polaka nie pozostała niezauważona przez francuskie media. Dziennik "L'Equipe" po raz pierwszy w tym sezonie umieścił go w najlepszej jedenastce kolejki, wystawiając mu ocenę 9. Oprócz Polaka w zestawieniu znalazł się również Matteo Guendouzi, który asystował Milikowi przy jednej z bramek. Co więcej, żaden z wyróżnionych piłkarzy nie uzyskał wyższej noty niż napastnik reprezentacji Polski, więc śmiało można napisać, że Milik jest w tym tygodniu numerem jeden we Francji.

Kłopoty, kłopoty Paulo Sousy. 89. minuta, rzut wolny i taka akcja [WIDEO]

W obecnym sezonie Ligue 1 reprezentant Polski rozegrał 13 meczów, w których strzelił cztery gole.