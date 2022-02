PSG rozbił mistrza Francji. Duży błąd Donnarummy i cudowny gol Mbappe [WIDEO]

Lille broni mistrzowskiego tytułu, ale w tym sezonie spisuje się słabo. Po 22 kolejkach zespół ten zajmował dopiero jedenaste miejsce w tabeli z ponad dwudziestopunktową stratą do prowadzącego PSG.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

Ronaldo znów może problemy z prawem. Media: Chciał uniemożliwić publikację akt

W pierwszej rundzie mecz tych drużyn w Paryżu był wyrównany. Gospodarze wygrali tylko 2:1 po trafieniu w 88. minucie Angela Di Marii. Teraz PSG całkowicie zdominował mecz. Już po zaledwie 38. minutach prowadził 3:1. Gole dla gości zdobyli Danilo (10.), Kimpembe (32.) i Leo Messi (38.). Dla gospodarzy po błędzie włoskiego bramkarza Gianluigiego Donnarummy trafił w 28. minucie Holender Sven Botman. Po zmianie stron wynik ustalili Danilo (51.) i Kylian Mbappe (67.). Ten ostatni popisał się pięknym strzałem w okienku z 20 metrów.

- Co to jest za trafienie. To gol meczu, najładniejszy jego obrazek. Odpalił rakietę, ale miał mnóstwo miejsca. Delektujmy się tym zagraniem. Zrobił to jak Thierry Henry, bo tak Francuz zdobywał kiedyś gole - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

Szef Bayernu chce, by Lewandowski zakończył karierę w Monachium. "Mamy czas"

PSG umocnił się na prowadzeniu w tabeli ligi francuskiej. Ma aż trzynaście punktów przewagi nad Olympique Marsylia.