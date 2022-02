Tapie grzmi: To, co się wyrabia z Milikiem, jest nie do przyjęcia!

Pozycja Arkadiusza Milika w Olympique Marsylii jest coraz trudniejsza. W przegranym 1:2 meczu z Lyonem, w którym jego zespół musiał odrabiać straty, Polak wszedł na boisko zaledwie na cztery minuty. Jak wyjaśnił Sampaoli po meczu, "gra bez prawdziwej dziewiątki to najlepsze rozwiązanie dla zespołu". Takie słowa to poważny symptom, że Polak nie cieszy się zbyt dobrą opinią u argentyńskiego trenera. W styczniu pojawiały się zresztą liczne głosy, że władze OM najchętniej pozbyły się go już zimą. Opinię na temat Milika są jednak we Francji podzielone. Wśród jego zwolenników jest chociażby były reprezentant Polski, a obecnie ekspert piłkarski Ludovic Obraniak.

Stephane Tapie broni Arkadiusza Milika: Powtarzam: mamy napastnika klasy międzynarodowej

Po stronie Polaka stanął także Stéphane Tapie, syn Bernarda, legendarnego właściciela OM, który stwierdził, że Milik to jeden z 10 najlepszych napastników na świecie. - To, co się wyrabia z Milikiem, wyprowadza mnie z równowagi! To szaleństwo, to jest nie do przyjęcia! Mając takiego piłkarza jak Milik, budujesz zespół wokół niego. Głowisz się, jak to wszystko poustawiać, żeby wykorzystać jego potencjał. Nie wciskasz Milika do swojej taktyki, swoją taktykę układasz pod Milika. Powtarzam: mamy napastnika klasy międzynarodowej. Jak dla mnie, najlepszego typowego napastnika we Francji. I co? I... nic z tego nie wychodzi - powiedział w rozmowie WP Sportowe Fakty.

Za gorszą formę napastnika Tapie obwinia przede wszystkim aktualnego trenera OM Jorge Sampaolego i jego pomysły taktyczne. - Wie pan, co to jest "hamster"? [...] No właśnie, chomik. I tak nazywam Sampaolego. Również w kontekście jego postępowania z Milikiem. Bo dla mnie to chomik, który zasuwa w tym swoim taktycznym kołowrotku, bez refleksji, bez zmian, na ślepo. Klapki na oczy i jazda. Dlatego kojarzy mi się z chomikiem. Jak panu mówiłem, gra Marsylii powinna być ułożona pod Milika - stwierdził także i dodał, że aktualna taktyka Payetem w roli fałszywej "dziewiątki" jest przekombinowana.

- Gdybym był Arkadiuszem Milikiem, to długo bym tak nie wytrzymał. Powiedziałbym: skoro nie chcecie grać w moją grę, to się żegnamy. I bym odszedł - podsumował Tapie.

Arkadiusz Milik strzelił dziesięć goli w 20 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, ale tylko jedno trafienie padło w rozgrywkach ligi francuskiej. Reprezentant Polski po raz ostatni w lidze trafił 17 października zeszłego roku w wygranym 4:1 meczu z FC Lorient. Milik zdobył pięć bramek w Pucharze Francji oraz zanotował cztery trafienia w meczach fazy grupowej Ligi Europy.