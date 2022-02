Sergio Ramos może zostać zmuszony do zakończenia kariery. Ferret ujawnia

Ostatnie dwa lata są niezwykle trudne dla Sergio Ramosa. Obrońca już na początku zeszłego roku musiał mierzyć się z kontuzjami, które potrafiły wykluczyć go na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt dni. Gdy tylko udało mu się wyleczyć kolejny uraz, dotykało go coś nowego. Sezon zbliżał się ku końcowi, a władze Realu Madryt nie mogły dojść ze swoim wieloletnim kapitanem do porozumienia ws. nowego kontraktu. W końcu Ramos trafił do Paris Saint-Germain, ale dalej nie opuszczał go pech, jeśli chodzi o kwestie zdrwotne. Na jednym z pierwszych treningów doznał kolejnej kontuzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz o wyborze bramkarza na baraże. "Innej odpowiedzi być nie może"

Z powodu urazu obrońca stracił niemal całą rundę jesienną. W barwach PSG zadebiutował dopiero 28 listopada, a następnie znów opuścił kilka spotkań z powodu problemów mięśniowych. Gdy wrócił, zagrał w trzech meczach i strzelił swojego pierwszego gola w Paris Saint-Germain. Niestety dla niego - w międzyczasie pojawiły się kolejne problemy.

Kontuzje wykończą Sergio Ramosa? "Mięsień się zestarzał, biorąc pod uwagę ciosy, które przyjął w swojej karierze"

Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że ten uraz może wykluczyć Ramosa z meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym PSG zmierzy się z Realem Madryt. Francuscy dziennikarze nie byli w stanie określić, czy kontuzja jest poważna czy nie, ale były lekarz reprezentacji Francji przewiduje najgorsze. Problem Ramosa nazwał "syndromem starej łydki".

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

- Takie urazy trudno ocenić, bo nie możesz przewidzieć, jak będą się rozwijać. Wszystko zależy od budowy mięśnia łydki. Trzeba wziąć pod uwagę, jak mięsień się zestarzał, biorąc pod uwagę ciosy, które Ramos przyjął w swojej karierze, grając na najwyższym poziomie przez 19 sezonów i jak bardzo to osłabiło jego łydki - powiedział "Le Parisien" Jean-Marcel Ferret, były lekarz reprezentacji Francji.

Ferret powiedział, że tkanki w łydkach Sergio Ramosa straciły swoją elastyczność i stają się coraz bardziej kruche. Dodatkowe szkody mogły pojawić się w trakcie rehabilitacji, ponieważ obrońca mógł osłabić jedną nogę, próbując wzmocnić drugą. Jeżeli urazy nie przestaną występować, być może 35-latek będzie zmuszony do przejścia na emeryturę.

TVP wygrała z właścicielem TVN. Jacek Kurski ogłosił sukces. "Najlepsi"

PSG zagra z Realem Madryt w Lidze Mistrzów 15 lutego. Pierwszy mecz odbędzie się na Parc des Princes w Paryżu. Rewanż trzy tygodnie później (9 marca) na Santiago Bernabeu w Madrycie.