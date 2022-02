Arkadiusz Milik upokorzony. Nawet Domenech jest zszokowany zachowaniem jego kolegów

We Francji trwa wzmożona dyskusja na temat Arkadiusza Milika. Ostatnio gra rzadko, w hitowym starciu z Olympique Lyon (1:2) wszedł na boisko w 86. minucie. Już to nie najlepiej świadczy o jego miejscu w ekipie Jorge Sampaolego, który w dodatku tłumaczy, że "gra bez prawdziwej dziewiątki to najlepsze rozwiązanie dla zespołu".

W tej sprawie wypowiedział się m.in. Ludovic Obraniak. - Sampaoli nie zareagował po 60. minucie na problemy zespołu z Lyonem. Payet przeszedł ze środka ataku na lewą stronę, więc w centrum ofensywy nikogo nie było. Milik powinien wtedy wejść na boisko, bo przecież wciąż nie ma w tym zespole zbyt dużego wyboru napastników. Uważam, że czasami powinien się dostosować do systemu gry w ofensywie i cieszyć się z tego, że jest dziewiątką - stwierdził były reprezentant Polski.

A o Polaka dopytują również francuscy dziennikarze. Damien Degorre z "L'Equipe" stwierdził, że "minęły trzy tygodnie lub miesiąc. Dlaczego nie ma Milika? Marsylia ma jednego z najlepszych napastników w Europie i nie wykorzystuje go". A Nabil Djellit, dziennikarz współpracujący m.in. z "France Football", napisał krótko: - Sampaoli musi przestać upokarzać Milika...

Koledzy z zespołu nie widzą Milika w składzie, Domenech zszokowany

Jak się jednak okazuje, Milik nie jest ceniony za wysoko również wśród kolegów z zespołu. W programie "L'Equipe du Soir" po meczu z Lyonem Bertrand Latour ujawnił: - Dowiedziałem się, że Sampaoli zapytał kilku bardziej doświadczonych piłkarzy, by przedstawili mu idealny skład Marsylii. Milik nie znalazł się w żadnym z nich.

Zszokowany takim obrotem spraw był m.in. obecny w studiu Raymond Domenech, były selekcjoner reprezentacji Francji, który jest fanem talentu Polaka. W tym sezonie Milik zagrał w 12 meczach Ligue 1 (ale tylko 698 minut na boisku), w których strzelił jednego gola. Ale licząc wszystkie rozgrywki (czyli doliczając Ligę Europy i Puchar Francji) strzelił 10 goli w 20 meczach (1264 minuty). Łącznie w Marsylii rozegrał 36 spotkań, w których zdobył 20 bramek i zaliczył jedną asystę. Pod koniec okna transferowego mówiono o możliwym transferze Polaka, ale jak informują Francuzi, to sam Polak zdecydował się na pozostanie w Marsylii. Co więcej, postanowił odbudować swoją pozycję w zespole, pojawiając się m.in. na dodatkowych treningach.