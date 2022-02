"Trener Marsylii upokarza Milika". Awantura we Francji

Arkadiusz Milik w ostatnim hitowym spotkaniu z Olympique Lyon (przegrana Marsylii 1:2) pojawił się na murawie dopiero w 86. minucie gry, zmieniając Cengiza Undera. Pozycja Polaka w ekipie Jorge Sampaolego jest coraz słabsza, o czym może świadczyć ostatnia wypowiedź argentyńskiego szkoleniowca.

Wymowny komentarz trenera Marsylii ws. Milika. "Nie sądzę, że mając więcej graczy w ataku, gralibyśmy lepiej"

Trener Olympique Marsylia odniósł się do sytuacji Milika na konferencji prasowej po zakończeniu meczu z Lyonem. - Gram bez prawdziwej dziewiątki, ponieważ uważam, że to najlepsze rozwiązanie dla zespołu. Tak, to działa. Payet występuje na tej pozycji od wielu meczów. W rzeczywistości nie chodzi o to, że gramy bez dziewiątki, ale o to, że gramy z inną dziewiątką. Ona tam jest, tworzy przestrzenie. To sposób na grę. To nie jest ostateczne rozwiązanie, ale nie sądzę, że mając więcej graczy w ataku, gralibyśmy lepiej - powiedział stanowczo Sampaoli, co oznacza, że dalsza przyszłość Milika w Marsylii jest bardzo niepewna.

Obraniak i Degorre stoją po stronie polskiego napastnika. "Marsylia ma jednego z najlepszych napastników w Europie"

Swoją opinię na temat Milika wygłosił były reprezentant Polski, Ludovic Obraniak na łamach francuskich mediów. - Sampaoli nie zareagował po 60. minucie na problemy zespołu z Lyonem. Payet przeszedł ze środka ataku na lewą stronę, więc w centrum ofensywy nikogo nie było. Milik powinien wtedy wejść na boisko, bo przecież wciąż nie ma w tym zespole zbyt dużego wyboru napastników. Uważam, że czasami powinien się dostosować do systemu gry w ofensywie i cieszyć się z tego, że jest dziewiątką - stwierdził Obraniak.

W podobnym tonie wypowiedział się francuski dziennikarz "L'Equipe", Damien Degorre, który stwierdził: - Minęły trzy tygodnie lub miesiąc. Dlaczego nie ma Milika? Marsylia ma jednego z najlepszych napastników w Europie i nie wykorzystuje go.

A Nabil Djellit, dziennikarz współpracujący m.in. z "France Football", napisał krótko: - Sampaoli musi przestać upokarzać Milika...

W tym sezonie Milik rozegrał łącznie 20 spotkań, w których strzelił dziesięć goli, ale tylko jedną w Ligue 1. Ostatni raz miało to miejsce w październiku 2021 roku w meczu z Lorient. Polski napastnik dostaje szanse głównie w Pucharze Francji. Obecnie Milik ma dodatkowego rywala w walce o skład - Cedrica Bakambu. Umowa Milika z Marsylią jest ważna do końca czerwca 2022 roku, ale w kontrakcie zawarta jest klauzula, na mocy której francuski klub ma wykupić Polaka z Napoli, dopłacając 9 mln euro według informacji podanych przez transfermarkt.de.