Oficjalnie: Kolejny Polak zagra w Ligue 1. Pięcioletni kontrakt

Rafał Strączek ma za sobą kapitalne miesiące w polskiej ekstraklasie. Tylko w spotkaniu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza obronił dwa rzuty karne, ratując zwycięstwo swojej drużyny. Łącznie w obecnym sezonie zachował pięć czystych kont w barwach Stali Mielec. M.in. dzięki jego interwencjom, Stal zajmuje ósme miejsce w tabeli ekstraklasy.W 16 rozegranych spotkaniach 22-latek wpuścił 22 gole, a pięciokrotnie był w stanie zachować czyste konto.

Oficjalnie: Rafał Strączek będzie zawodnikiem Girondins Bordeaux

W środę potwierdziły się informacje z ostatnich tygodni. Francuski klub Girondins Bordeaux poinformował, że Rafał Strączek podpisał z nim pięcioletni kontrakt, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2022 roku. Strączek przejdzie do Bordeaux na zasadzie wolnego transferu, gdyż jego umowa ze Stalą Mielec wygasa z końcem sezonu 2021/22.

Girondins Bordeaux to sześciokrotny mistrz Francji, który obecnego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Szwajcarii Vladimira Petkovicia "Żyrondyści" zdobyli w 22 meczach Ligue 1 tylko 20 punktów, przez co zajmują dopiero 17. miejsce z przewagą trzech punktów do strefy spadkowej.

Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze Strączek stawiał w młodzieżowych zespołach UKS-u SMS Łódź i JKS-u 1909 Jarosław. Drużynę z Mielca zasilił z kolei na początku lutego 2017 roku, najpierw na zasadzie wypożyczenia, a pół roku później transferu definitywnego. W dwóch kolejnych sezonach był wypożyczany do Wólczanki Wólka Pełkińska i Motoru Lublin.