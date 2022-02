Bułka zachwycił z PSG. Ten jeden mecz może mieć duże znaczenie dla jego kariery

Marcin Bułka był bohaterem meczu PSG - OGC Nice w 1/8 finału Pucharu Francji. W regulaminowym czasie był remis 0:0. W serii rzutów karnych Polak najpierw obronił strzał Leandro Paredesa. Argentyńczyk podchodził do strzału jako trzeci w PSG. Miał wyrównać wynik na 3:3. Nie udało się, bo powstrzymał go Bułka. Chwilę później było 5:5. Dante dał prowadzenie zespołowi Christopha Galtiera. Pod presją strzelał Xavi Simons i się pomylił. Marcin Bułka obronił jego strzał i dał awans Nicei do ćwierćfinału Pucharu Francji.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz odpiera ataki korupcyjne. "Nie byłem świadkiem koronnym"

"Czapki z głów, klasa światowa". Milik i koledzy mogli się tylko przyglądać [WIDEO]

"Może mieć duże znaczenie dla dalszej kariery Bułki"

Marcin Bułka zebrał mnóstwo komplementów i trafił na okładkę prestiżowego dziennika sportowego "L’Equipe". "Bułka bohaterem" - brzmiał nagłówek. - Bułka, bramkarz numer 1. Broniąc dwa rzuty karne, Bułka, golkiper wypożyczony z PSG, zapewnił awans drużynie z Lazurowego Wybrzeża - pisali dziennikarze.

Okazuje się, że Polak w tym meczu mógł w ogóle nie zagrać. - Przed meczem trener wahał się na kogo postawić. Czy na bramkarza numer jeden, czy jednak na Bułkę. Jak się okazało, wybrał dobrze, bo Polak pokazał się ze świetnej strony i pokazał trenerowi, że dobrze rozstrzygnął swój dylemat. Nie chcę używać wielkich słów, ale wydaje mi się, że ten mecz może mieć duże znaczenie dla dalszej kariery Marcina - mówi Vincent Menichini, dziennikarz "Nice Matin" w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Bułka, dla którego był to drugi mecz w tym sezonie (oba w Pucharze Francji) jest bardzo chwalony. - Wszyscy są pod wrażeniem Bułki, bo wytrzymał ogromne ciśnienie. Wiadomo przecież, że grał przeciwko drużynie, z którą ma kontrakt. W trakcie meczu nie miał zbyt wiele pracy, ale we wszystkich interwencjach był bardzo pewny. Czy to obrony, czy zagrania nogami, sprawiał wrażenie niezwykle skupionego - przyznaje dziennikarz.

Co dalej z przyszłością Bułki? - Walter Benitez, pierwszy bramkarz spisuje się w tym sezonie bardzo dobrze i nie ma żadnego powodu, aby go zmieniać. Jeśli więc chodzi o mecze ligowe, to Bułka znów trafi na ławkę. Mamy dopiero luty, nie wiemy co wydarzy się dalej, ale na pewno takie występy jak z PSG mogłyby skłonić Nice do wykupienia Bułki od paryżan. A klauzula wykupu Marcina to 2 miliony euro - dodaje Vincent Menichini.

Media: Pochettino odejdzie z PSG. Jest już nazwisko jego potencjalnego następcy

Rywalem OGC Nice w ćwierćfinale Pucharu Francji będzie Olympique Marsylia. W lidze francuskiej OGC Nice jest wiceliderem, ale ma aż jedenaście punktów straty do prowadzącego PSG.