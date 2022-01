Kolejne problemy Sergio Ramosa! Akurat przed Realem Madryt

- Jestem pozytywnie nastawiony. Lubię wyzwania. Przyszedłem tu, żeby pomóc drużynie wygrać Ligę Mistrzów - mówił jeszcze kilka dni temu Sergio Ramos. Hiszpan wrócił do treningów z zespołem kilka tygodni temu, zagrał w trzech meczach, a w ostatnim strzelił swojego pierwszego gola w Paris Saint-Germain. Wcześniej zmagał się jednak z kontuzją, która niemal całkowicie wykluczyła go z gry w rundzie jesiennej. Problem Ramosa mógł wrócić, bo wg. "Le Parisien" doznał kolejnej kontuzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza może mieć wielki problem po zwolnieniu trenera. "Skok na kasę"

Sergio Ramos z kolejną kontuzją? Nie dokończył treningu w PSG

Francuscy dziennikarze nie podali szczegółów urazu, ale piszą o problemach z mięśniami. Nie wiadomo też, czy kontuzja jest poważna i czy będzie dużym zmartwieniem dla Paris Saint-Germain. Media podkreślają natomiast, że pod znakiem zapytania stanął udział Hiszpana w starciu z Realem Madryt, a więc zespołem, którego jeszcze kilka miesięcy temu był kapitanem.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Wszystko zależy od wyników badań, ale warto podkreślić, że to kolejne problemy Sergio Ramosa w tym sezonie. Obrońca pierwszej kontuzji doznał na jednym z treningów. Wykluczyła go z gry do 28 listopada. Wtedy Ramos zadebiutował w meczu ligowym z St. Etienne (3:1). Kolejne trzy mecze pauzował z powodu kolejnego urazu. Wyzdrowiał w połowie grudnia. Zagrał w Pucharze Francji z Entente Feignies Aulnoye FC (3:0), później zanotował kilka spotkań w Ligue 1.

Obóz Adama Nawałki w szoku po decyzji Kuleszy. "Kabaret i disco-polo"

Paris Saint-Germain zagra z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mecz odbędzie się 15 lutego na Parc des Princes w Paryżu. Dwa tygodnie później rozegrany zostanie rewanż na Santiago Bernabeu w Madrycie.