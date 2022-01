Marsylia podjęła decyzję ws. przyszłości Milika. "L'Equipe" ujawnia

W coraz trudniejszej sytuacji w Olympique Marsylia znajduje się Arkadiusz Milik. Napastnik reprezentacji Polski stracił miejsce w wyjściowym składzie francuskiej drużyny i nic nie wskazuje, aby miało to się zmienić.

Arkadiusz Milik zostanie w OM do końca sezonu. Klub nie znalazł na niego chętnego

Ostatnio we francuskich mediach pojawiła się informacja o tym, że "trener zespołu Jorge Sampaoli jest przekonany, że Milik nie pasuje do jego wizji gry i przekazał prezesowi klubu Pablo Longorii, że nie chce go w drużynie. W związku z tym w mediach pojawiła się lawina plotek dotyczących tego, gdzie napastnik mógłby odejść jeszcze w zimowym oknie transferowym. Wśród chętnych pojawiały się takie kluby, jak Sevilla, Juventus czy Fiorentina, w której miał rzekomo zastąpić Dusana Vlahovicia.

"L'Equipe" poinformowało jednak, że Milik zostanie w OM do końca trwającego sezonu. Władze klubu miały rozważać sprzedaż piłkarza, ale zainteresowanie nim było niewielkie. Sytuacja 27-latka, choć trudna, nie jest beznadziejna, a w klubie wciąż na niego liczą. Sam Milik przekazał, że jest zmotywowany, aby pomóc drużynie w walce o Ligę Mistrzów. Polak pojawił się nawet na treningu indywidualny w wolnym dniu.

W tym sezonie Milik rozegrał łącznie 18 spotkań, w których strzelił dziewięć goli. Problemem jest jednak dyspozycja napastnika w Ligue 1, w której rozegrał niespełna 700 minut i zdobył zaledwie jedną bramkę. Od kilku tygodni Polak dostaje szansę gry w pierwszym składzie, ale przełamania wciąż nie ma. Ostatniego gola w lidze strzelił w październiku w meczu z Lorient. Co gorsza, niedawno sprowadzony Cedric Bakambu zdobył bramkę w debiucie, a OM wygrało 2:0 z Lens.