Piotr Stokowiec straci ważnego zawodnika? Media: Jest oferta z Francji

Łukasz Poręba jest jednym z najważniejszych zawodników Zagłębia Lubin w tym sezonie Ekstraklasy, ale jego kontrakt jest ważny tylko do końca czerwca tego roku. Obie strony nie są w stanie dojść do porozumienia ws. nowej umowy i wiele wskazuje na to, że zimowe okno transferowe jest ostatnim momentem na to, żeby Zagłębie zarobiło jakieś pieniądze na swoim wychowanku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile kluby z Ekstraklasy straciły na pandemii?

Media: Zagłębie Lubin odrzuciło ofertę za Łukasza Porębę z Lens. Wiadomo, ile żądają

Francuski dziennikarz Abdellah Boulma informował w sobotę 22 stycznia, że Lens jest zdeterminowane, żeby pozyskać Łukasza Porębę, występującego w Zagłębiu Lubin. Francuz podawał, że Lens wysłało ofertę w wysokości 350 tysięcy euro. Interia z kolei podaje, że Zagłębie faktycznie otrzymało ofertę od klubu z Ligue 1, ale wynosiła ona 250 tysięcy euro. Miedziowi są skłonni sprzedać pomocnika, jeśli otrzymają 700 tysięcy euro. Zagłębie zabezpieczyło się już na przypadek odejścia Poręby, sprowadzając Aleksandara Scekicia z Partizana Belgrad.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zagłębie Lubin wydało oficjalny komunikat 22 stycznia, w którym poinformowało, że wstępnie nie zamierza akceptować ofert za Łukasza Porębę, dopóki nie będą one satysfakcjonujące. "Absolutnie nie będziemy się na nie zgadzać, dopóki nie będą dostosowane do obecnego poziomu oraz potencjału zawodników. Priorytetową sprawą jest dla nas utrzymanie stabilności zespołu" - przekazał Piotr Burlikowski, dyrektor pionu sportowego Zagłębia. Wcześniej Interia informowała, że Legia Warszawa mogłaby zapłacić 500 tysięcy euro za Porębę.

Łukasz Poręba znajdował się na liście życzeń kilku europejskich klubów w ostatnich miesiącach - pomocnik był przymierzany do transferu do Herthy Berlin, Hellasu Verona, Pordenone Calcio czy PFK Soczi. Łukasz Poręba zagrał w 21 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jedną bramkę oraz zanotował trzy asysty. Zagłębie Lubin po pierwszej części sezonu Ekstraklasy zajmuje 14. miejsce z 20 punktami i ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.