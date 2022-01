Kompletny zwrot akcji ws. Kyliana Mbappe. Zaskakujące informacje mediów

Latem ubiegłego roku Real Madryt bardzo mocno zabiegał o sprowadzenie Kyliana Mbappe. "Królewscy" złożyli ofertę opiewającą na astronomiczne 170 milionów euro plus 10 milionów w bonusach. PSG odrzuciło jednak tę propozycję, nawet pomimo faktu, że sam zawodnik niespecjalnie chciał podpisać nowy kontrakt.

Real bezskutecznie walczył o Mbappe

Decyzja PSG o odrzuceniu oferty Realu Madryt była o tyle zaskakująca, że sporo wskazywało na to, iż lato 2021 roku było ostatnim momentem na możliwość zarobku na sprzedaży 23-latka. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem sezonu, co oznacza, że już teraz może bez przeszkód przenieść się do nowego klubu za darmo.

W ostatnich dniach sierpnia, gdy klub ze stolicy Francji nie zgodził się na sprzedaż Mbappe hiszpańskie media informowały, że Florentino Perez będzie chciał wrócić do sprawy w styczniu. Z racji wygasającego kontraktu 23-latka, prezydent "Królewskich" miał nadzieję na przekonanie go do podpisania przedterminowej umowy.

Mbappe jednak na dłużej w PSG?

Ceniony francuski dziennikarz Julien Maynard przekazał zaskakujące informacje, że PSG i Kylian Mbappe negocjują nowy kontrakt. Póki co chodzi o krótkoterminową umowę, choć nie wiadomo o jakiej długości mowa. Możliwe, że klub chce zatrzymać 23-latka na jeszcze jeden sezon, aby ten pojechał na mundial w Katarze jako gracz PSG.

Kylian Mbappe jest czołową postacią zespołu ze stolicy Francji w tym sezonie. 23-latek rozegrał 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 18 goli i zanotował 15 asyst.