Kamil Grosicki dostał ofertę z zagranicy! Szykuje się wielki powrót?

14 lat. Tyle czasu kibice Pogoni Szczecin musieli czekać na powrót Kamila Grosickiego. Polski skrzydłowy wrócił do Szczecina pod koniec sierpnia i związał się z klubem kontraktem do czerwca 2023 roku. Grosicki w tym sezonie Ekstraklasy wygląda niezwykle dobrze i po pierwszej części sezonu ma trzy gole oraz pięć asyst w 13 meczach. "Teraz sytuacja się dla mnie zmieniła, zacząłem grać i na boisku mogę potwierdzić swoją formę. Najważniejsza dla mnie jest obecnie gra w klubie, ale marzeniem chyba każdego piłkarza jest reprezentacja" - mówił Grosicki po wygranym 5:1 meczu z Lechią Gdańsk.

Media: Kamil Grosicki wróci do Francji? Jest zainteresowanie ze strony Lorient

Francuska gazeta "L'Equipe" informuje, że Kamil Grosicki znajduje się na liście życzeń Lorient. Klub z Bretanii znajduje się na miejscu barażowym i potrzebuje wszechstronnego piłkarza do linii ataku, który zna realia gry w Ligue 1. Zatem bardzo dobrze w te ramy wpisuje się Grosicki, który w latach 2014-2017 bronił barw Stade Rennais. Co istotne, reprezentant Polski mógłby liczyć w Lorient na wynagrodzenie wyższe od tego, które otrzymuje od Portowców - Grosicki zarabia 200 tys. zł miesięcznie. Polak miał wyrazić chęć na przeprowadzkę do Francji.

"Kamil ma jeszcze 1,5 roku kontraktu w Szczecinie, więc kluczowa jest decyzja Pogoni. Wiem, że oferta została złożona, ale Pogoń nie chce podejmować rozmów. W kontekście transferu Kozłowskiego nie jest to zaskakująca decyzja" - napisał Krzysztof Marciniak, dziennikarz Canal+ Sport. To może zatem oznaczać, że temat transferu przybierze na sile latem tego roku. Obecnie Grosicki przebywa z Pogonią na zgrupowaniu w tureckim Belek, gdzie zagra trzy sparingi.

Portal WP Sportowe Fakty dotarł do szczegółów oferty za Kamila Grosickiego od Lorient. Klub z Bretanii oferuje 300 tysięcy euro za skrzydłowego, ale transfer w zimowym oknie wydaje się bardzo mało prawdopodobny.