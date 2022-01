Fatalne informacje dotyczące Leo Messiego. Ucierpi nie tylko PSG, ale i Argentyna

Jak donoszą światowe media, Leo Messi cały czas dochodzi do siebie po przejściu koronawirusa. - Messi ciągle wraca do pełni zdrowia po zakażeniu koronawirusem. Jego występ w meczu ligowym z Brest jest wykluczony - piszą dziennikarze "Daily Mail". Tym samym PSG będą osłabieni w sobotnim meczu ligowym. Wydaje się, że dużo większe szanse na powrót do gry Messiego będą podczas kolejnego spotkania ligowego ze Stade de Reims, który jest zaplanowany na 23 stycznia.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie chcę, żeby taki człowiek był selekcjonerem reprezentacji Polski. To go dyskwalifikuje"

Fatalne informacje dotyczące powrotu Leo Messiego do gry

Według doniesień mediów, Messi opuści także bardzo ważne spotkania reprezentacji Argentyny. Jego kadra zmierzy się w kluczowych meczach eliminacji do MŚ 2022 z Chile i Kolumbią, w dniach 28 stycznia i 1 lutego. Lider argentyńskiej kadry zamierza poświęcić jednak przerwę reprezentacyjną na rehabilitację i powrót do pełni sił.

Czarne chmury nad Arkadiuszem Milikiem. "Kwestia czasu"

- Jak wiecie, przeszedłem Covid-19 i chciałem podziękować za wszystkie wiadomości, które otrzymałem od was. Powrót do zdrowia zajmuje mi więcej czasu niż myślałem, ale już prawie wyzdrowiałem. Trenuję, by być gotowym na 100 procent. W tym roku nadchodzą wielkie wyzwanie i mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy. Dziękuję! - napisał Messi, dodając swoje zdjęcie na Instagramie.

PSG znajduje się jednak w komfortowej sytuacji w Ligue 1. Paryżanie są liderem tabeli, mając dziewięć punktów przewagi nad Niceą. Trzecia Marsylia także ma dziewięć punktów straty, jednak ma rozegrane jedno spotkanie mniej.