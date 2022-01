Piękny gol Milika w Pucharze Francji. Ależ się złożył!

Arkadiusz Milik udanie rozpoczął 2022 rok. Polski napastnik trafił do siatki w meczu Pucharu Francji, w którym jego Olympique Marsylia zmierzył się z Chauvigny. Rywal był teoretycznie wyjątkowo mało wymagający, bo zespół ten rywalizuje na piątym szczeblu rozgrywkowym we Francji.

Milik na wylocie z Marsylii?

Olympique oczywiście dominował na boisku, ale długo nie przekładało się to na dogodne okazje do zdobycia bramki. W końcu, w 30. minucie niemoc tę przerwał Arkadiusz Milik. Polak kapitalnie złożył się do strzału i nożycami po dośrodkowaniu z prawej strony pokonał bramkarza rywali.

Mimo, że to tylko mecz z rywalem z niskiej półki, to dla Milika dobre wejście w nowy rok jest niezwykle istotne. Niedawno polski napastnik był krytykowany we francuskich mediach po jego kiepskim występie przeciwko Reims (1:1). Dodatkowo pojawiają się spekulacje, że Milik niedługo może opuścić Marsylię. Olympique miałby rozważyć każdą ofertę, jaka wpłynie do klubu.

Licząc wszystkie rozgrywki, do meczu z Chauvigny, Milik rozegrał łącznie 15 meczów i strzelił 8 goli. Jednak w lidze francuskiej 28-latek na swoim koncie zaledwie jedną bramkę. Marsylia zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów co Nicea (po 33) i w dodatku rozegrała mecz mniej. Liderem jest PSG z 46 pkt.

Mecz pomiędzy Chauvigny a Marsylią trwa. Aktualnie zespół z Ligue 1 prowadzi 2:0. Drugiego gola strzelił w 41. minucie Cengiz Under.