Media: Klub Majeckiego zwalnia trenera. Nowe rozdanie dla Polaka?

Radosław Majecki trafił do pierwszej drużyny AS Monaco latem zeszłego roku, czyli w tym samym momencie, w którym na stanowisko trenera zespołu z Księstwa został zatrudniony Niko Kovac. Reprezentant Polski najpierw przegrywał rywalizację z Benjaminem Lecomte, a w tym sezonie zdecydowanie więcej szans otrzymuje Alexander Nuebel. "Nie jestem zadowolony z tej sytuacji. Od półtora roku jestem na ławce rezerwowych, od półtora roku. Wiem, że w następnym sezonie mogę być pierwszym bramkarzem" - mówił Majecki przed meczem z Red Star FC.

Nieoficjalnie: Niko Kovac nie jest już trenerem AS Monaco. Nowe rozdanie dla Majeckiego?

RMC Sport, L'Equipe czy Le Parisien zgodnie informują, że Niko Kovac przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu AS Monaco. Chorwacki szkoleniowiec otrzymał informację od władz klubu w czwartek 30 grudnia, że Monaco potrzebuje nowego trenera. Na ten moment zespół z Księstwa nie wydał oficjalnego komunikatu o odejściu Kovaca, a media we Francji nie wskazują potencjalnego następcy Kovaca. 50-latek poprowadził Monaco w 74 meczach i zajął trzecie miejsce w poprzednim sezonie Ligue 1.

Odejście Niko Kovaca może zatem oznaczać nowe rozdanie dla Radosława Majeckiego. Były piłkarz Legii Warszawa zagrał tylko w trzech meczach w tym sezonie - konkretniej ze Sturmem Graz w Lidze Europy (1:1), z Szachtarem Donieck w el. Ligi Mistrzów (0:1) oraz Red Star FC w Pucharze Francji (2:0). "Chciałbym trafić na wypożyczenie do innego zespołu i być numerem jeden. Prezydent klubu powiedział, że nie mogę odejść" - mówił Majecki w grudniu tego roku.

Radosław Majecki trafił do AS Monaco w styczniu 2020 roku za siedem milionów euro, ale został wypożyczony na drugą część sezonu 2019/2020 do Legii Warszawa. Kontrakt Majeckiego z Monaco jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Łącznie bramkarz zagrał w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach od transferu do Monaco, w których pięciokrotnie zachował czyste konto.