Kylian Mbappe został zapytany o transfer do Realu. Krótka odpowiedź

Dwojako można zrozumieć wypowiedź Kyliana Mbappe. Z jednej strony zapewnienie, że Paris Saint-Germain będzie grało z napastnikiem w składzie do końca bieżącego sezonu, ale co dalej? Obecny kontrakt piłkarza wygasa z końcem czerwca 2022 roku i nawet jeżeli 23-latek dojdzie do porozumienia ws. wolnego transferu z władzami Królewskich, to PSG będzie mógł opuścić dopiero po wygaśnięciu aktualnej umowy. Jedynym wyjątkiem byłyby zakup definitywny przeprowadzony w styczniu, który Mbappe wykluczył w rozmowie z CNN.

Dziennikarka zadała proste pytanie: Carlo Ancelotti przyznał, że raczej nie będzie chciał podpisać nowych zawodników zimowym okienku transferowym. Jest jednak prawdopodobne, że kogoś sprowadzi mimo wszystko. Czy to możliwe, abyś to był właśnie ty? Odpowiedź Mbappe była krótka. - Nie, nie mnie. Nie w styczniu - powiedział.

- Jestem w PSG, jestem tu naprawdę szczęśliwy i dam z siebie sto procent w tym sezonie - dodał zaraz po tym napastnik. Przypomnijmy, że Real Madryt już w poprzednim okienku transferowym starał się wykupić Mbappe za gotówkę. Ostatnia oferta, którą złożyli Hiszpanie opiewała na 180 mln euro. Władze PSG odrzuciły propozycję.

Mbappe o swoich słowach: "Byłem wtedy szczery", ale to nie moment, aby rozmawiać o transferze

Spekulacje dotyczące odejścia Mbappe z PSG podsycił sam zawodnik, mówiąc w jednym z wywiadów, że chciałby kiedyś zagrać w Realu Madryt. - Byłem wtedy szczery. Dałem wydźwięk swoim emocją, to poszło prosto z serca - podkreślił Mbappe - Ale Paryż to moje miasto, jestem Francuzem. Chciałbym wygrać wszystko w tym sezonie - dodał.

Dziennikarka CNN postanowiła więc wprost zapytać Mbappe, czy kibice mogą się spodziewać sensacyjnego transferu. - Myślę, że to nie jest obecnie dobry moment dla mnie, aby o tym rozmawiać. Mamy najważniejszą część sezonu i do tego gramy w Lidze Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Jedyną rzeczą, którą mam obecnie w głowie to pokonanie Realu Madryt w lutym i marcu. Jesteśmy na to gotowi i ja jestem gotowy dać z siebie wszystko dla PSG - odpowiedział 23-latek.

Kylian Mbappe jest piłkarzem PSG od 2018 roku, gdy dołączył do klubu z AS Monaco. W swojej karierze sięgnął już po wszystkie krajowe trofea, do tego w 2018 roku zdobył z reprezentacją Francji mistrzostwo świata. W rozgrywkach klubowych wciąż brakuje mu triumfu w Lidze Mistrzów. Przed dwoma laty PSG zagrało w finale i zostało pokonane przez Bayern Monachium (0:1). W poprzednim sezonie Francuzi odpadli w półfinale z Manchesterem City (1:4).