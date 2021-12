Francuzi miażdżą piłkarzy PSG po kolejnej wpadce. "Po prostu się wykoleił"

Paris Saint-Germain miało szansę na powiększenie przewagi w tabeli Ligue 1 na koniec 2021 roku. Po 18. kolejce Les Parisiens mieli 13 punktów przewagi nad Olympique Marsylią, natomiast zanotowali wpadkę, remisując 1:1 z Lorient. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino miała aż 77 procent posiadania piłki, ale uratowała remis dopiero w 91. minucie za sprawą bramki zdobytej przez Mauro Icardiego.

Media we Francji krytykują postawę PSG. Od Messiego do Ramosa. "Wątpliwości"

Paris Saint-Germain ma ogromną przewagę w tabeli Ligue 1 nad pozostałymi zespołami mimo remisu 1:1 z Lorient, natomiast media we Francji mają wątpliwości pod względem gry w europejskich pucharach. PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów zmierzy się z Realem Madryt. "Myślicie, że PSG zachwyci nas w pucharach? Co za ogromna naiwność. Zespół stara się przywrócić do rzeczywistości" - pisze "Le Parisien". "Z pewnością w tym zespole jest talent, który pomoże wygrać Ligue 1. Ale czy oni mogą zdobyć europejskie szczyty?" - pyta retorycznie dziennik "L'Equipe".

Media we Francji nie oszczędziły też Leo Messiego, który nie wprowadził się do nowej ligi tak, jak tego oczekiwano. "Messi był katalizatorem dla PSG i zaliczył parę asyst. Później jednak przyczynił się do tego, że drużyna nieco zardzewiała" - dodaje "L'Equipe". "Messi był znany kibicom Ligue 1 przed transferem do PSG. Gol i pięć asyst to za mało dla siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Messi szuka swojej osobowości na boisku, a PSG szuka Leo z czasów FC Barcelony" - twierdzi "Le Monde".

Sergio Ramos pojawił się na boisku w 46. minucie meczu z Lorient. 40 minut później Hiszpan opuszczał murawę z drugą żółtą kartką. Ta postawa byłego piłkarza Realu Madryt zirytowała dziennikarzy we Francji. "Jak nie wypada przez kontuzje, to zostaje zawieszony" - podsumowuje krótko RMC Sport. "Ramos się po prostu wykoleił. Drugi mecz z rzędu to nie jest wystarczający powód do zadowolenia. Po raz pierwszy w PSG wyleciał z boiska. Pierwsza część sezonu do zapomnienia" - stwierdza wprost "Le Parisien".

W PSG zawiódł również Angel Di Maria. W 56. minucie po świetnej akcji indywidualnej Messiego, zmarnował idealną sytuację do zdobycia wyrównującej bramki. Dostał piłkę na ósmym metrze, miał przed sobą tylko leżącego bramkarza, ale fatalnie spudłował i nie trafił w bramkę.