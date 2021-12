PSG zarabia krocie na transferze Messiego. "Więcej niż jakikolwiek inny klub"

Jeszcze przed potwierdzeniem transferu wiele osób miało wątpliwości, czy po kilkunastu latach Leo Messi mógłby odejść z FC Barcelony na rzecz klubu ze stolicy Francji. Ostatecznie tak właśnie się stało i choć PSG wydaje na wynagrodzenie Argentyńczyka olbrzymie pieniądze, nie da się ukryć, że na samej jego obecności sporo też zyskuje.

Messi napędza przychody PSG

Marc Armstrong, dyrektor ds. sponsoringu w PSG wyznał, że przybycie Leo Messiego do Paryża odbiło się niesłychanie pozytywnym echem. - On jest wielkim atutem. Z komercyjnego punktu widzenia jego wpływ jest niesamowity - skomentował.

Armstrong dodał również, że choć od przybycia Messiego minęło już trochę czasu, popularność gadżetów z jego nazwiskiem wcale nie słabnie. - Wierzymy, że w zeszłym roku sprzedaliśmy więcej koszulek niż jakikolwiek inny klub. Następny rok będzie jeszcze lepszy. Koszulka Messiego sprzedaje się zdecydowanie najlepiej. Popyt był ogromny. Gdybyśmy mogli produkować więcej, to więcej byśmy sprzedali - dodał dyrektor.

Olbrzymie zainteresowanie po transferze Messiego

Okazuje się, że koszulki z nazwiskiem Leo Messiego nie są jedynym źródłem, z których PSG osiąga niebotyczne przychody. Transfer Argentyńczyka sprawił, że do klubu zaczęli dobijać się różni sponsorzy, którzy są kolejnym źródłem wielkich pieniędzy. - Już wcześniej popyt był duży, ale teraz jest większy niż kiedykolwiek. Odnotowaliśmy znaczny wzrost ofert. Sporo zapytań otrzymaliśmy jeszcze zanim podpisał kontrakt z PSG. Odczuliśmy wpływ Messiego we wszystkich aspektach naszej działalności: od sponsoringu, przez merchandising, aż po sprzedaż biletów - powiedział Armstrong.

Dyrektor ds. sponsoringu dodał także, że niewykluczone są pewne zmiany, aby zaspokoić to zapotrzebowanie. - Istnieje ogromne zainteresowanie biletami. Nie możemy go zaspokoić, więc rośnie rynek wtórny. To jeden z elementów, który musimy rozważyć w naszej strategii cenowej. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby ceny wzrosły. Muszą być jednak przystępne, aby wszyscy nasi kibice mogli przychodzić na mecze - podsumował.