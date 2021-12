Konflikt w szatni PSG. Marcin Bułka zamieszany w spięcie gwiazd

Chociaż Paris Saint-Germain pewnie prowadzi w tabeli Ligue 1 i awansowało do 1/8 finału Ligi Mistrzów, w której z Realem Madryt, to atmosfera w zespole nie jest najlepsza. Problemy w szatni wicemistrzów Francji opisał dziennik "L'Equipe". - Szatnia PSG ma być podzielona na dwie części: zawodników francuskojęzycznych oraz grupę z Ameryki Południowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Europa ma problem z wygraną Messiego. "Wszyscy mamy europocentryzm. Nie zauważamy jednej rzeczy"

Miał być supergwiazdą, został transferowym niewypałem. Real obniża cenę i ma już chęnych

"Bułka i Navas najlepszymi bramkarzami świata"

Jednym z wielu problemów trenera Mauricio Pochettino ma być wzajemna niechęć Gianluigiego Donnarummy i Keylora Navasa. Dwaj świetni bramkarze rywalizują o miejsce w składzie, co nie sprzyja budowaniu relacji między nimi.

Według informacji "L'Equipe" po meczu z Niceą w szatni doszło do spotkania Navasa z Marcinem Bułką. Polak jest wypożyczony z Paryża do Nicei. Bułka i Kostarykanin zauważyli, że grają w tych samych rękawicach. Chwilę później Navas mógł dopiec Donnarummie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



- Widzisz, tylko najlepsi bramkarze świata korzystają z tych rękawic - powiedział bowiem Navas do Polaka. Zrobił to na tyle głośno, że usłyszał to również reprezentant Włoch, który gra w rękawicach firmy Adidas.

Leonardo, dyrektor sportowy klubu chciałby, by numerem jeden był Donnarumma. Włoch zagrał w tym sezonie jedenastu meczach. Dał sobie strzelić dziewięć goli, a cztery razy miał czyste konto. Z kolei Navas wystąpił w piętnastu spotkaniach. Wpuścił piętnaście bramek, a pięć razy zachował czyste konto.

Legia Warszawa ponownie ukarana przez UEFA! Znamy oficjalny komunikat

W środę PSG w 18. kolejce ligi francuskiej zagra na wyjeździe z przedostatnią drużyną w tabeli - Lorient. Początek meczu o godz. 21. Transmisja w Canal+Sport 2.