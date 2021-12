Niepewna przyszłość Kyliana Mbappe. Dyrektor PSG znów zabrał głos

Paris Saint-Germain może już odliczać dni do momentu, w którym będą mogli stracić Kyliana Mbappe za darmo. Władze klubu i piłkarz wciąż nie doszli do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Aktualna umowa wygasa z końcem bieżącego sezonu, co oznacza, że zainteresowane kluby będą mogły się zgłosić po 23-latka już od stycznia 2022 roku. Pozostaje pytanie, czy ktokolwiek będzie w stanie złożyć ofertę na tyle interesującą, że Francuz zdecyduje się opuścić PSG.

W minionym letnim okienku transferowym o napastnika starał się Real Madryt. Hiszpanie mieli zaoferować nawet 180 milionów euro, jednak władze PSG nie zgodziły się na transfer. O przyszłość Mbappe dziennikarze zapytali dyrektora sportowego PSG, Leonardo. - - Kylian Mbappe jest "niebezpieczny". On jest inny, jest fantastyczny. Wiadomo, czego chcemy... to jasne. Zobaczymy, co będzie dalej - powiedział działacz w rozmowie z "AS-em".

Nie ma więc jasnej odpowiedzi, czy Mbappe zostanie w klubie, czy odejdzie po bieżącym sezonie. Przypomnijmy, że nawet jeżeli Francuz dogada się z nowym pracodawcą, będzie mógł zmienić barwy dopiero po zakończeniu obecnego sezonu.

Kylian Mbappe wydaje się być zainteresowany ofertami z innego klubu, choć w jego przypadku nie można powiedzieć o zdecydowanej chęci odejścia z Paris Saint-Germain. Inaczej było przed laty, gdy opuszczał AS Monaco dla drużyny z Paryża.

- Teraz, gdy o myślę o przyszłości, przyszła pora na podjęcie nieoczywistej decyzji. Dobra zabawa polega na niespodziankach. To piękna część sportu. Mogą zdarzyć się rzeczy, które zmienią twoje zdanie. Nie da się przewidzieć, co będę robił w ciągu najbliższych 20 lat - powiedział Mbappe w rozmowie z klubowymi mediami.

Kylian Mbappe do PSG dołączył w 2018 roku. Napastnik jest jednym z największych gwiazd w zespole, co nie jest łatwe, gdy spojrzy się na kadrę wicemistrza Francji. W PSG rozegrał 194 mecze, w których strzelił 145 goli i zanotował 71 asyst.