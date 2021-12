Transfer Kyliana Mbappe jest już pewny? Dyrektor sportowy PSG reaguje

Nadal nie wiadomo, jakie będą losy Kyliana Mbappe po zakończeniu sezonu. Wszystko jednak wskazuje na to, że Francuz przeniesie się do Realu Madryt. - Wiadomo, czego my chcemy - skomentował całą sprawę dyrektor sportowy paryskiego klubu Leonardo w rozmowie z dziennikiem "AS".

