Media: Zidane rozpoczął rozmowy z gigantem. Zmiana trenera możliwa już zimą

Choć PSG zdecydowanie prowadzi w tabeli ligi francuskiej, to wciąż rozczarowuje. Gra drużyny Mauricio Pochettino, mimo gwiazdorskiego składu, jest wciąż daleka od ideału, co widać w Lidze Mistrzów, gdzie PSG zdobyło w pięciu meczach tylko osiem punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Messi futbolowym królem, PSG z szybkim marketingiem. Kulisy Złotej Piłki

Hiszpańskie media: PSG prowadzi negocjacje z Zidanem

Kiepskie efekty pracy Mauricio Pochettino sprawiają, że paryżanie rozpoczęły poszukiwania nowego trenera. Na pierwsze miejsce wysuwa się kandydatura Zinedine'a Zidane'a, który od lata pozostaje bez pracy, po tym jak zdecydował się na odejście z Realu Madryt.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Jak poinformowała hiszpańska telewizja Cuatro, negocjacje na linii PSG - Zidane już się rozpoczęły. Co więcej, legendarny Francuz podobno właśnie przebywa w Paryżu ze względu na event reklamowy i niewykluczone, że przy okazji dojdzie także do rozmów "twarzą w twarz" z władzami Paris Saint-Germain. Hiszpańscy dziennikarze dodają, że dotychczasowe rozmowy obu stron idą w dobrym kierunku, aby Zidane już zimą objąć gwiazdozbiór z Parc des Princes.

Wielka zmiana w PSG? "Katarscy właściciele tracą cierpliwość"

Zmiana trenera na sugestię Messiego? Pojawiły się wątpliwości

Wg hiszpańskich mediów zmianę trenera miało zasugerować władzom PSG otoczenie Leo Messiego. Już L'Equipe informowało, że na linii Messi - Pochettino pojawiły się zgrzyty, a były gwiazdor Barcelony ma uważać, że Pochettino jest zbyt miękkim szkoleniowcem i wątpi w jego zdolności taktyczne, które mają uniemożliwiać wydobycie maksimum z możliwości gwiazdorskiego składu paryżan. Aktualna taktyka PSG ma być też jednym z powodów, dla którego Messi wciąż nie prezentuje tego, czym zachwycał na Camp Nou.

Sam Mauricio Pochettino z kolei stwierdził ostatnio, że drużyna jest "na dobrej drodze", ale wygląda na to, że tylko on jest optymistą w sprawie tego, jak wygląda sytuacja na Parc des Princes. Pod wodzą Argentyńczyka PSG w zeszłym sezonie straciło mistrzostwo Francji na rzecz Lille, a obecnie nie wygląda na zespół, który jest w stanie osiągnąć to, na co wszyscy w Paryżu czekają od lat, czyli zwyciężyć w Lidze Mistrzów.