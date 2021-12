Arkadiusz Milik problemem Olympique Marsylia. "Musimy znaleźć uzupełnienie"

Kulisy przejścia Arkadiusza Milika do Olympique Marsylia nie były zbyt ciekawe, szczególnie gdy przypomnimy sobie, że Polak pierwszą rundę sezonu 2020/21 spędził nawet nie na ławce rezerwowych, a na trybunach w SSC Napoli. Do Francji przeniósł się w styczniu bieżącego roku, gdzie zaczął wracać do formy. Gdy przerodziła się ona w sytuacje strzeleckie, Milik doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na cztery miesiące.

REKLAMA

Zobacz wideo Europa ma problem z wygraną Messiego. "Wszyscy mamy europocentryzm. Nie zauważamy jednej rzeczy"

Arkadiusz Milik zdradzi miejsce w składzie? "Z Milikiem jest inaczej. Musimy znaleźć uzupełnienie"

Nieszczęśliwie złożyło się, że Arkadiusz Milik wspomnianej kontuzji doznał w maju, co sprawiło, że nie mógł pojechać na Euro 2020. Do pełni sił wrócił pod koniec września. Od tego czasu zagrał w Olympique Marsylia 12 spotkań, w których strzelił cztery gole. W trakcie jego nieobecności klub nauczył się jednak grać bez klasycznej "dziewiątki", co może niepokoić napastnika.

Der Klassiker. Gdzie i o której obejrzeć mecz Borussii Dortmund z Bayernem Monachium? [STREAM]

- Tak z Milikiem jest inaczej, ale jak każdy numer 9 z innymi umiejętnościami niż Dimitri Payet. Payet to pomocnik ofensywny, który pomaga na różnej wysokości na boisku i to pomaga całej objętości ofensywnej zespołu. Jesteśmy bliżej, gdy osiadamy w obozie przeciwnika i gdy zmuszamy do straty piłki. Co do Milika, jego absencja spowodowała, że stracił trochę ciągłości w grze kolektywnej, musimy znaleźć to uzupełnienie, żeby drużyna nie traciła w meczu, gdy gra z "dziewiątką" - powiedział Jorge Sampaoli.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Czy to oznacza, że Milik straci miejsce w składzie? Sampaoli nie podjął żadnej konkretnej decyzji, jednak 27-latek będzie musiał szybciej dostosować się do zmian, jakie zaszły w zespole w trakcie jego nieobecności, aby poprawić swoją formę i częściej grać w meczach Ligue 1 czy Ligi Europy.