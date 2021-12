Ibrahimović ujawnił, że chciał latem "przywrócić porządek w PSG". "Idealna rola"

Zlatan Ibrahimović wydał nową autobiografię pt. "Adrenalina. Moje niepublikowane historie", wspólnie napisaną z Luigim Garlando, dziennikarzem "La Gazzetty dello Sport". Jak dotąd pojawiły się niektóre fragmenty książki. W jednym z nich zawodnik Milanu wrócił do sprzeczki z Romelu Lukaku w Derbach Mediolanu. "Lukaku najpierw się kłócił z Romagnolim, potem z Saelemaekersem. Zainterweniowałem. Wstawiłem się za kolegami z drużyny, ale Lukaku mnie zaatakował prywatnie. Byłem w szoku" - stwierdził Ibrahimović.

Francuska gazeta "L'Equipe" opublikowała kolejny fragment nowej książki Zlatana Ibrahimovicia. Szwed zdradził, że mógł latem tego roku wrócić do Paris Saint-Germain. "To prawda, zaoferowałem się PSG, ale nie w roli piłkarza, tylko dyrektora sportowego. Zadzwoniłem do prezesa Nassera Al-Khelaifiego i powiedziałem, że jeśli nie przedłużę umowy z Milanem, do przyjdę do Paryża i przywrócę porządek w zespole. Nasser roześmiał się, ale nie powiedział nie. Mino Raiola jest po mojej stronie, jego zdaniem to idealna rola dla mnie" - powiedział.

Ibrahimović przyznał wprost, że Paris Saint-Germain w ostatnim czasie przeszło dużą przemianę. "PSG zmieniło historię w 48 godzin. Z normalnego klubu przeszli do takiego wymiaru, jaki teraz widać. Jak nie masz silnego lidera, to cała sytuacja może być potem nie do opanowania. Jest tam 40 zawodników, ale żaden nie chce odejść. Nawet jak nie gra, to woli zostać, bo będzie nadal dobrze zarabiał. Gdybym ja tam był, to wszyscy byliby ciągle na grillu. Jeśli ja Ci płacę, a Ty nie grasz na sto procent, to nie możesz zostać. To jest dyscyplina" - dodał reprezentant Szwecji.

Zlatan Ibrahimović występował w barwach Paris Saint-Germain w latach 2012-2016. Szwed zagrał w 180 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 156 bramek oraz zanotował 61 asyst. Napastnik wraz z Les Parisiens zdobył m.in cztery mistrzostwa Francji i trzy krajowe puchary, a sam Ibrahimović trzy sezony zakończył z koroną króla strzelców.