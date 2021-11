Skandal we Francji! Payet trafiony butelką z trybun, mecz przerwany [WIDEO]

To był sam początek meczu. Dimitri Payet podszedł do narożnika boiska, aby wykonać rzut rożny dla swojej drużyny. Francuz ustawiał piłkę, kiedy nagle, z dużą prędkością w jego kierunku poleciała pełna, plastikowa butelka wody i trafiła go w głowę, w okolicach ucha. Payet upadł na murawę, a sędzia po chwili przerwał mecz. Piłkarze zeszli wówczas do szatni. Nadal nie wiadomo, czy mecz zostanie wznowiony.

Kolejny skandal w Ligue 1. Dimitri Payet trafiony butelką

To kolejny skandal spowodowany przez pseudokibiców na meczach Ligue 1. Liczba incydentów w tym sezonie jest zatrważająca. Pisał o nich na Sport.pl Kacper Sosnowski.

"Na otwarcie sezonu w meczu Montpellier z Marsylią na boisko poleciały race, butelka trafiła w twarz Valentina Rongiera i rozcięła mu wargę. Sędzia przerwał mecz na 12 minut. Do zamieszek na trybunach doszło też po końcowym gwizdku. W starciu Nicei z Marsylią na boisko kibice gospodarzy wbiegli po tym, jak Dimitri Payet odrzucił w ich stronę lecącą w niego butelkę. Na boisku wywiązała się szarpanina. Fanów przybywało, piłkarze gospodarzy pomagali ochronie ich uspokajać, zawodnicy z Marsylii szybko udali się do szatni, choć sztab OM jeszcze chwilę przepychał się z kibicami. Mecz chciano kontynuować, ale przyjezdni nie wyszli już na murawę. Dantejskie sceny rozegrały się też w Lens w czasie derbów z Lille. Gdy między sektorami gości i gospodarzy trwało obrzucanie się wyrwanymi krzesełkami, przez murawę pod sektor gości popędziło kilkuset kibiców. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, musiała interweniować policja. Sześć osób zostało rannych, dwie aresztowane. Druga połowa spotkania została znacznie opóźnione" – wyliczał nasz dziennikarz. A to jeszcze nie wszystkie. Na dodatek możemy się spodziewać, że podobnych zdarzeń będzie więcej.

Mecz Lyonu z Marsylią został wznowiony po około godzinie. W pierwszym składzie gości występuje Arkadiusz Milik.

