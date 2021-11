Media: Szykuje się powrót z PSG do FC Barcelony. Raiola już działa

Oznacza to, że już w styczniu będzie mógł negocjować za darmo warunki przejścia w lecie do innego klubu. 18-latek od 2010 do 2019 roku szkolił się w akademii Barcelony, La Masii. Swego czasu był uważany za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy od czasów Leo Messiego.

Jednak w 2019 roku młody piłkarz zdecydował się na przejście do Paris Saint-Germain. - To trudny dzień, bo nikt nie lubi się żegnać, szczególnie z miejsce, które było domem, rodziną i życiem, od dziecka. Nigdy nie zapomnę momentu, w którym dziewięć lat temu po raz pierwszy założyłem koszulkę Barcelony. Choć mam dopiero 16 lat, czułem wsparcie ze strony setek tysięcy kibiców, którzy kibicowali mi i wspierali mnie do dalszej pracy, rozwoju i nauki - napisał piłkarz na Twitterze - napisał w lipcu 2019 roku na Twitterze.

Teraz najstarsza rozgłośnia radiowa w Hiszpanii, "Cadena Ser", donosi, że Xavi Simons jest bliski powrotu na Camp Nou. "Od przyjścia Xaviego Hernandeza do Barcy, możliwość powrotu Xaviego Simonsa do klubu jest otwarta" - przekazało radio.

Agent młodego zawodnika, Mino Raiola według doniesień miał już kontaktować się z władzami Barcelony. "W wieku 18 lat Simons błyszczy w młodzieżowej Lidze Mistrzów, a najbliższego lata kończy się jego kontrakt z PSG. W ostatnich dniach ogłoszono, że chciałby mieć pewność podpisania kontraktu z pierwszym zespołem PSG, ale to wcale nie będzie łatwe" - czytamy dalej.

W dalszej części artykułu "Cadena Ser" podkreśla, że decyzja o ewentualnym sprowadzeniu Simonsa zostanie podjęta w ciągu najbliższych kilku dni. "Po pierwsze dlatego, że nie może z nim zostać podpisana umowa do stycznia, a po drugie, Xavi Hernández ma teraz na głowie inne ważne sprawy. Jednak powrót Xaviego Simonsa do Barcelony jest realną opcją, którą rozważa się w biurach władz na Camp Nou".

W PSG Xavi Simons dotychczas wystąpił w zaledwie dwóch oficjalnych spotkaniach. W kwietniu 2021 roku zadebiutował w starciu ze Strasbourgiem w meczu ligowym. Natomiast w zespole młodzieżowym francuskiego klubu do lat 19 Simons w czterech meczach młodzieżowej Ligi Mistrzów trafił w tym sezonie dwa razy do siatki i zanotował aż cztery asysty. Simons ma podwójne obywatelstwo: francuskie i holenderskie.