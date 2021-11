Powraca temat transferu Kyliana Mbappe. "Zbliża się wiele ważnych wydarzeń"

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe zdaje się nie mieć końca. Francuz w dalszym ciągu nie przedłużył kończącego się wraz z końcem sezonu kontraktu w PSG. Oznacza to, że już w styczniu będzie mógł podpisać umowę z nowym pracodawcą. Władze klubu z Paryża robią jednak wszystko, aby zatrzymać 22-latka.

Mbappe był już bardzo bliski przenosin do Realu Madryt w letnim okienku transferowym. Władze hiszpańskiego klubu złożyły kilka intratnych ofert opiewających według doniesień medialnych nawet na 200 milionów euro! Wszystkie zostały jednak odrzucone przez PSG.

W ostatnich tygodniach temat transferu Mbappe nieco ucichł, ale napastnik PSG został zapytany o tę kwestię po meczu reprezentacji Francji z Kazachstanem. 22-latek zdobył w tym meczu aż cztery bramki, a jego drużyna triumfowała aż 8:0. - Jeszcze nie wiem, co się stanie. Teraz jestem tutaj. Już mówiłem, że przeżyłem pięć niezwykłych lat, cieszyłem się każdą chwilą i nadal to robię. Zbliża się wiele ważnych wydarzeń - zapowiedział Francuz. - Zmarnowany karny, brak transferu - to uczyniło mnie silniejszym, bardziej pewnym siebie, pokornym i zdeterminowanym. Dzięki temu mogę robić wspaniałe rzeczy w tym sezonie - zakończył.

Bohater sobotniego wieczoru skomentował również swój kolejny świetny występ w barwach narodowych. - Cztery gole na Parc des Princes to coś wyjątkowego. To mój stadion - stwierdził Mbappe. - Zawsze mówiłem, że chcę tworzyć historię mojego kraju. Staram się to robić krok po kroku, kolejną szansą będzie mundial w Katarze - dodał.

Reprezentacja Francji ma już zapewniony awans na mistrzostwa świata w Katarze. Drużynie prowadzonej przez Didiera Deschampsa został do rozegrania już tylko jeden mecz z Finlandią, który odbędzie się we wtorek w Helsinkach.