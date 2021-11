"L'Equipe" ujawnił zarobki Ramosa. PSG wcale nie płaci tak dobrze?

Sergio Ramos po odejściu za darmo z Realu Madryt w lecie 2021 roku, wciąż nie zadebiutował w barwach Paris Saint-Germain w obecnym sezonie z powodu urazów, najpierw łydki, a następnie kolana. 35-letni hiszpański obrońca we wtorek wznowił treningi i jest coraz bliżej powrotu na boisko.

- Zagra w PSG tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Nie ma zamiaru odchodzić na emeryturę czy zrywać swojego kontraktu. Jeżeli chodzi o jego przyszłość, nie ma żadnych wątpliwości - powiedział Rene Ramos, brat piłkarza, w rozmowie z "El Mundo".

Wcześniej o Ramosie wypowiedział się również dyrektor sportowy PSG, Leonardo. - To hiszpańskie media grają w swoje gierki. Wszyscy wiedzieliśmy, że Sergio Ramos miał problem i wiemy, co dzieje się teraz - mówił kilka dni temu Leonardo.

Teraz w oczekiwaniu na debiut Ramosa w PSG "L'Equipe" ujawnił jego roczne zarobki we francuskiej drużynie, które mogą być sporym zaskoczeniem, ponieważ są znacznie niższe niż podawane wcześniej 15 mln euro za jeden rok gry. Według francuskiej gazet Hiszpan może liczyć na pensję netto w wysokości 6 mln euro. I tak jest ona jedną z najwyższych w zespole PSG. Więcej od niego zarabia tylko kilku piłkarzy.

Neymar inkasuje 3 mln euro brutto miesięcznie, Kylian Mbappe 2 mln euro brutto za jeden miesiąc, a Gianlugi Donnarumma ma zarabiać rocznie o jeden milion więcej od Ramosa, który po podpisaniu umowy na dwa lata z ekipą z Parku Książąt nie otrzymał żadnej premii za przyjście do klubu na zasadzie wolnego transferu. To pewne zaskoczenie, bo wolni zawodnicy zazwyczaj dostają takie premie za sam podpis na nowej umowie. W Realu Madryt Ramos zarabiał 12 mln euro netto rocznie, co oznacza, że w PSG ma dwukrotnie niższą pensję.

Sergio Ramos po raz ostatni pojawił się na boisku 5 maja 2021 roku w rewanżowym spotkaniu w półfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Chelsea (0:2). Aktualny kontrakt piłkarza z PSG obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Hiszpan pozostaje jedynym piłkarzem w składzie, który nie zadebiutował w tym sezonie w żadnych rozgrywkach.