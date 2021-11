Arkadiusz Milik skrytykowany przez media. 'Spora nieporadność'

Praktycznie przez całe spotkanie zespół prowadzony przez Jorge Sampaoliego miał wyraźną przewagę. Dużą aktywność pod bramką rywala wykazywał Arkadiusz Milik, ale kilkukrotnie zawinił, marnując parę klarownych okazji do wpisania się na listę strzelców.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa tęskni za reprezentantem Polski. "Nie stać nas" [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

Przepiękny gol Griezmanna, a potem... Valencia odrobiła dwa gole po 90. minucie! [WIDEO]

Słabe oceny dla Milika za występ z FC Metz

Portal footmercato.net ocenił występ Polaka na 4,5 w skali 1-10. "Jego współpraca z Payetem wyglądała ciekawie. Zresztą widać to było już wcześniej. Miał trzy sytuacje. Najpierw zatrzymał go obrońca FC Metz, drugi strzał minimalnie minął bramkę, a przy trzeciej próbie świetnie interweniował bramkarz. To za mało jak na napastnika OM" - ocenił jego postawę serwis.

Dziennik "Le Dauphine" również nie szczędził słów krytyki w stronę Milika. "Na początku meczu Milik bardzo rzadko dotykał piłki. Potem miał sporo prób strzeleckich, ale widać też było nieporadność byłego napastnika Ajaxu" - napisano na oficjalnej stronie internetowej dziennika.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Arkadiusz Milik nie sprostał zadaniu

Portal LePhoceen.fr zwrócił z kolei uwagę na fakt, że polski napastnik miał być decydującą postacią tego meczu. "Zmarnował wiele klarownych okazji, a to właśnie dzisiaj OM potrzebowało jego umiejętności strzeleckich" - czytamy.

Andrij Szewczenko wraca do Serie A! Polski napastnik będzie się miał od kogo uczyć

Arkadiusz Milik w obecnym sezonie Ligue 1 rozegrał już pięć meczów, w których strzelił jedną bramkę. Do tego 27-latek wystąpił w trzech meczach Ligi Europy, w którym również raz wpisał się na listę strzelców. Napastnik otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na najbliższe dwa mecze eliminacyjne przeciwko Andorze i Węgrom.