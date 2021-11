Przemysław Frankowski strzelił kolejnego gola! Jego drużyna szaleje [WIDEO]

Mecz z beniaminkiem Troyes był dla czwartej drużyny Ligue 1 łatwy i przyjemny. RC Lens już po pierwszej połowie prowadziło 3:0 za sprawą bramek Arnauda Kalimuendo, Wesleya Saida i Jonathana Claussa.

Czwarty gol Frankowskiego. Polak ustalił wynik

Równo z upływem godziny gry, wynik na 4:0 ustalił reprezentant Polski Przemysław Frankowski, dla którego było to czwarte trafienie w tym sezonie. Polski wahadłowy wykończył akcję Lens, dobijając z bliska obronione uderzenie Floriana Sotoki.

26-letni Frankowski w tym sezonie ma na swoim koncie już cztery gole i trzy asysty w 13 meczach Ligue 1, a jego drużyna przynajmniej do niedzieli wróciła na pozycję wicelidera rozgrywek - ma 24 pkt, o siedem mniej od liderującego PSG (12 spotkań) i o jeden więcej od trzeciego Nice i czwartej Marsylii (obie drużyny rozegrały po 12 meczów).

"Nie spodziewałem się takiego początku"

- Nie spodziewałem się takiego początku, ale wierzyłem w siebie i już po pierwszych treningach oraz pierwszym meczu powiedziałem sobie: "O, to jest drużyna dla mnie!". Drużyna, która gra intensywnie i ofensywnie. Już wtedy wiedziałem, że to jest dla mnie dobre miejsce. Nie ma co ukrywać, jest super - mówił niedawno w rozmowie ze Sport.pl Przemysław Frankowski >>