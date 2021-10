Alarm ws. Sergio Ramos! Zignorowali wynik testów medycznych

Sergio Ramos zagrał ostatni mecz piątego maja 2021 roku w rewanżowym spotkaniu w półfinale Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Chelsea (0:2). Od tego czasu defensor leczy kontuzję łydki. "L'Equipe" informowało, że w przypadku braku komplikacji Ramos może zadebiutować w barwach Paris Saint-Germain po październikowej przerwie reprezentacyjnej, ale data powrotu Hiszpana wciąż jest przekładana.

Media: Sergio Ramos może nie wrócić do gry na najwyższym poziomie. Lekarze PSG są sceptyczni

Abdellah Boulma, dziennikarz FIFA poinformował, że Sergio Ramos może nie wrócić do gry na najwyższym poziomie. "Klubowi lekarze wyrażali wątpliwości już od czasu pierwszych badań Hiszpana" - napisał Boulma na Twitterze. To może oznaczać, że pierwsze komplikacje pojawiły się już przy okazji testów medycznych, ale właściciele postanowili to zignorować, w wyniku czego podpisali kontrakt. Na ten moment Paris Saint-Germain nie wydało żadnego komunikatu ws. informacji podawanych przez dziennikarza współpracującego z FIFĄ.

Kibice PSG nie ukrywali swojego niezadowolenia w związku z sytuacją zdrowotną Sergio Ramosa. "Zatem z chęcią płacimy facetowi, który może nie zagra dwóch meczów? No to fajnie, że on przyjechał na wakacje do Paryża i ma sektor VIP na stadionie" - czytamy na Twitterze. "Klub prefabrykat, który jest zainteresowany tylko pieniędzmi, a zawodnika mają gdzieś" - dodaje jeden z kibiców. "To po jaką cholerę dali mu 14 milionów euro za rok, a wcześniej wyrzucili Thiago Silvę, którego uznawali za emeryta?" - pyta kolejny internauta.

Sergio Ramos jest jedynym zawodnikiem pierwszego zespołu Paris Saint-Germain, który w tym sezonie nie zagrał ani minuty w rozgrywkach krajowych lub międzynarodowych. Kontrakt byłego zawodnika Sevilli z Les Parisiens jest ważny do końca czerwca 2023 roku.