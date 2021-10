Piłkarz PSG okradziony przez prostytutkę. Groziła mu bronią

Do tej groźnej sytuacji doszło we wtorkowy wieczór 27 października. Według "Le Parisien" Ander Herrera, piłkarz Paris Saint-Germain, poruszający się samochodem miał zatrzymać się na światłach w okolicy Lasku Bulońskiego. Wtedy do jego auta wdarła się nieznajoma prostytutka.

Kobieta przywłaszczyła sobie portfel oraz telefon piłkarza, ale zaproponowała zwrot tego drugiego z przywłaszczonych przedmiotów w zamian za podwiezienie we wskazane miejsce. Zawodnik PSG podporządkował się żądaniom napastniczki, ponieważ według jego zeznań nieznajoma miała mieć w ręku przedmiot przypominający broń. Policja została poinformowana o całej sytuacji. W skradzionym portfelu znajdowało się 200 euro.

Trudności życia piłkarzy w Paryżu. Kradzieże są na porządku dziennym

Sytuacja z wtorku to niejedyny przypadek ataków na piłkarzy PSG. W samym 2021 roku okradzeni zostali Mauro Icardi czy Sergio Rico. Obaj jednak nie zostali napadnięci, ale splądrowane zostały ich domu. Dziennik "L'Equipe" informował w lutym, że z willi Argentyńczyka w luksusowej dzielnicy Paryża Neuilly-sur-Seine zginęły zegarki, biżuteria i luksusowe ubrania o wartości w sumie około 400 tysięcy euro. Hiszpan natomiast również stracił biżuterię i zegarki, ale także 25 tys. euro w gotówce.

"L'Equipe" przypomniało wówczas kilka innych przypadków piłkarzy PSG, którzy stali się ofiarami kradzieży. W 2019 roku okradziony został Dani Alves, a w 2018 Eric-Maxime Choupo Moting i Thiago Silva (żaden z nich nie gra już w PSG). Ten ostatni stracił jak dotychczas zdecydowanie najwięcej, ponieważ złodzieje przywłaszczyli sobie jego przedmioty o łącznej wartości aż 1,2 miliona euro.