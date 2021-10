PSG chce sprzątnąć sprzed nosa piłkarza Bayernowi. Odejście kwestią czasu

Odejście Karima Adeyemiego z RB Salzburg jest już tylko kwestią czasu. Jak zapewnia dyrektor sportowy austriackiego klubu, Christoph Freund, nie należy się tego spodziewać w zimowym oknie transferowym. - Nie wiem, jaki scenariusz musiałby się wydarzyć, żeby Karim nie zakończył sezonu u nas - przyznał na łamach austriackiej telewizji Sky.

Pomimo tego Adeyemi już w styczniu może szukać sobie nowego klubu. - Zainteresowane kluby mogą uzgodnić z nim przeprowadzkę w lecie, ale już zimą podpisać kontrakt i ewentualnie wypożyczyć go do RB Salzburg na pół roku - wyjaśnił jeden z możliwych scenariuszy ekspert Sky Transfer, Max Bielefeld.

Jak donosi niemiecki oddział telewizji Sky chętnych na jednego z najbardziej utalentowanych niemieckich piłkarzy nie brakuje. "Oprócz Atletico, Realu, Interu czy Liverpoolu zainteresowanie wyraziło także Paris Saint-Germain. A Francuzi już szukają następcy Kyliana Mbappe, który latem najprawdopodobniej opuści PSG i zostanie piłkarzem Realu Madryt" - czytamy na sport.sky.de.

Ważnym czynnikiem dla Adeyemiego przy wyborze nowego klubu będzie kwestia regularnych występów. Taką możliwość na pewno mogłaby mu zagwarantować Borussia Dortmund, która słynie z tego, że wprowadza błyskawicznie do pierwszego składu wielu utalentowanych piłkarzy, a później sprzedaje ich ze sporym zyskiem.

Bayern Monachium również myśli o młodym zawodniku, który mógłby w przyszłości zastąpić Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, Adeyemi w przeszłości był już piłkarzem młodzieżowych drużyn mistrza Niemiec, ale później został oddany do Unterhaching, skąd trafił do RB Salzburg.

- Byłem wtedy jeszcze dzieckiem i nie należałem do najspokojniejszych. To nie spodobało się Bayernowi i postanowili mnie wyrzucić. Nie wydaje mi się, żebym miał problemy z dyscypliną, może byłem trochę naburmuszony. Teraz chcę jednak pokazać Bayernowi, co potrafię, kim jestem i że błędem było wyrzucenie mnie. To tylko mnie napędza - mówił kilka miesięcy temu napastnik.

Obecny kontrakt młodego Niemca z austriackim zespołem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. W 18 meczach sezonu 2021/22 zdobył we wszystkich rozgrywkach aż 14 bramek i zanotował 2 asysty. Zaliczył także debiut w seniorskiej reprezentacji Niemiec - w trzech spotkaniach, które już rozegrał, strzelił jedną bramkę oraz zanotował jedną asystę. Z kolei w sezonie 2020/21 rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 9 bramek oraz zanotował 11 asyst.