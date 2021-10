Milik strzela z PSG jak za najlepszych czasów. Wtedy do akcji wkracza sędzia

Na hit Ligue 1 do składu PSG powróciły największe gwiazdy. Po przerwie na spotkania reprezentacji do składu liderów wrócili Messi, Neymar czy Di Maria. Z drugiej strony, to Marsylia grała na własnym stadionie, rozpędzona po pewnym zwycięstwie 4:1 z Lorient.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz chwali trzech piłkarzy Legii. „Podobał mi się już w meczu ze Spartakiem"

Arkadiusz Milik pokonał Navasa, ale VAR anulował jego bramkę

Była 20. minuta meczu Marsylii z PSG. Arkadiusz Milik otrzymał piłkę od Pola Liroli i znakomicie zakończył akcję, pokonując Keylora Navasa i wyprowadzając swój zespół na prowadzenie w hicie Ligue 1. Radość polskiego napastnika nie trwała jednak zbyt długo - sędzia po analizie VAR uznał, że Hiszpan był na spalonym i gol nie może zostać uznany.

Wcześniej na prowadzeniu mogli być piłkarze PSG. W 14. minucie bramkarza Marsylii pokonał Peres, ale analiza VAR, że ten gol także nie mógł być uznany z powodu spalonego. Od 57. minuty goście z Paryża grali w dziesiątkę po tym, jak Achraf Hakimi został ukarany czerwoną kartką za ostry faul.

Magiczny Mourinho nie wytrzymał ciśnienia. Zielińskiego praktycznie nie było

Więcej o występach polskich piłkarzy w Europie przeczytasz na Gazeta.pl

Dla Arkadiusza Milika to dopiero 3. spotkanie Ligue 1, odkąd powrócił do gry po kontuzji kolano. W dwóch poprzednich spotkaniach zdobył bramkę, właśnie w ostatnim spotkaniu przeciwko Lorient, wygranym przez Marsylię 4:1.