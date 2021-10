Leo Messi naciska na transfer! Nie chce z nim grać. Napięte relacje w PSG

"Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl".

REKLAMA

Latem tego roku Lionel Messi został zawodnikiem PSG po tym, jak odszedł z FC Barcelony po wygaśnięciu kontraktu. W nowym klubie Argentyńczyk spotkał swojego rodaka - Mauro Icardiego. I od razu rozpoczęły się spekulacje, łączące tego drugiego z odejściem z klubu.

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Wszystko przez to, że, jak donoszą argentyńscy dziennikarze, relacje obu panów od lat są napięte. Powodem niesnasek między Messim a Icardim ma być żona tego drugiego - Wanda Nara. Historia tego związku sięga jeszcze czasów gry Icardiego w Sampdorii, gdzie napastnik poznał swojego rodaka Maxiego Lopeza. Obaj panowie tak się zaprzyjaźnili, że pozostawali w bliskim kontakcie przez wiele lat. Wszystko jednak skomplikowało się, kiedy to Icardiemu "za bardzo spodobała się" partnerka Lopeza - Wanda Nara. Wtedy to doszło do wrogiego odbicia kobiety, a piłkarze z przyjaciół stali się wrogami.

Geniusz Stephena Curry'ego! Show w NBA. Pozamiatał już w pierwszej kwarcie [WIDEO]

Zdaniem Messiego zachowanie Icardiego negatywnie wpłynęło nie tylko na relacje między Icardim i Lopezem, ale też na atmosferę w reprezentacji Argentyny. Ówczesny zawodnik FC Barcelony miał nawet postawić ultimatum, w którym zagroził, że nie będzie przyjeżdżał na kadrę, jeśli będzie znajdował się w niej Icardi.

Mess naciska na odejście Icardiego?

Napastnik uważa, że to właśnie Messi blokuje jego karierę w reprezentacji Argentyny, w której do tej pory rozegrał zaledwie osiem meczów i nie był do niej powoływany nawet w momentach, w których był w najwyższej formie w życiu. Teraz wygląda na to, że niechęć obu zawodników przelała się też do szatni PSG.

Messiemu miały nie spodobać się ostatnie zawirowania wokół Icardiego i jego żony. Nara pożaliła się ostatnio na swoim Instagramie odkryciem, że jej mąż wymienia wiadomości z o rok starszą od niego aktorką, modelką i piosenkarką Marią Eugenią Suarez. Nie zastanawiając się zbyt długo, spakowała się i wraz z córkami wyprowadziła się z Paryża z powrotem do Mediolanu.

Legia Warszawa ukarana przez UEFA! Jest oficjalny komunikat

Chociaż w ostatnich dniach Icardi za pośrednictwem Instagrama dał do zrozumienia, że pogodził się z żoną, to jego podejście do treningów ma zostawiać wiele do życzenia. - On opuszcza treningi, Wanda szaleje. Jeśli ona nie wróci do niego i mu nie wybaczy, on zrezygnuje i nie będzie dłużej grał dla Paris Saint-Germain - napisała dziennikarka Yanina Latorre.

Niewykluczone, że mimo pogodzenia pary, Icardi i tak będzie musiał odejść z PSG. Przyjście Messiego do wicemistrza Francji miało zmienić nastroje w szatni, a sam Argentyńczyk ma naciskać na klub, by sprzedał Icardiego. Jak poinformował "El Nacional", Messi najchętniej widziałby w Paryżu innego rodaka - Sergio Aguero - który tego lata zamienił Manchester City na FC Barcelonę.