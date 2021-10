Mauro Icardi próbuje odzyskać żonę. Przez to może nawet odejść z PSG

"Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl"

REKLAMA

Relacja Mauro Icardiego z Wandą Narą od kilku lat rozgrzewa opinię publiczną głównie we Włoszech i Argentynie. Historia tego związku sięga jeszcze czasów gry Argentyńczyka w Sampdorii, gdzie napastnik poznał swojego rodaka Maxiego Lopeza. Obaj panowie tak się zaprzyjaźnili, że pozostawali w bliskim kontakcie przez wiele lat. Wszystko się jednak skomplikowało kiedy to Lopezowi "za bardzo się spodobała" żona Icardiego. Wtedy to z przyjaciół stali się wrogami, ale małżeństwo 28-latka przetrwało tę próbę.

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Wszystko wydawało się iść już w dobrym kierunku, ale ostatnio w małżeństwie Icardiego doszło do kolejnego konfliktu. Wanda Nara żaliła się na swoim Instagramie odkryciem, że jej mąż wymienia wiadomości o rok starszą od niego aktorką, modelką i piosenkarką Maríą Eugenią Suárez. Nie zastanawiając się zbyt długo, spakowała się i wraz z córkami wyprowadziła się z Paryża z powrotem do Mediolanu.

Media: Hitowa wymiana między PSG a Barceloną! "Nie dogaduje się dobrze z Messim"

Icardi opuści PSG?! Argentyńczyk chce ratować swój związek

Najnowszy konflikt w małżeństwie Mauro Icardiego stał się głównym tematem we wszystkich argentyńskich mediach i od kilku dni jest bardzo szeroko omawiany. Szerszy obraz całej sytuacji ujawniła właśnie na antenie telewizji "El Trece" dziennikarka Yanina Latorre.

- Zostawia go w mieszkaniu w Mediolanie i idzie do hotelu. Po południu on ją odwiedza i wtedy właśnie wrzucają to zdjęcie, na którym ona siedzi, a on rzuca się na nią. Wygląda jak ropucha. To zdjęcie jest prawdziwe, aktualne, a on myśli, że jak je opublikuje, to ją przekona - kpiła dziennikarka. - W poniedziałek rano poprosiła go o rozwód, robiła się coraz bardziej wściekła. Wróciła do swojego domu w Mediolanie, bo tam są dzieci. One nic nie wiedzą, Wanda nie krzyczała, nie robiła zamieszania, nie rzucała telefonem. Dzieci są na razie spokojne. Ona próbuje poradzić sobie z całą sytuacją, on jest bardzo przygnębiony, nie przestaje płakać, a ona znajduje się w cholernie ciężkim stanie - dodała.

Milik już strzela po kontuzji! Pierwsze 90 minut i od razu bramka! [WIDEO]

Latorre ujawniła także sensacyjne informacje jakoby Mauro Icardi rozważał odejście z PSG, jeżeli żona nie będzie chciała do niego wrócić. - On opuszcza trening, Wanda szaleje. Jeśli ona nie wróci do niego i mu nie wybaczy, on zrezygnuje i nie będzie dłużej grał dla Paris Saint-Germain - przyznała. Dziennikarka dodała jednak także, że jest jedna rzecz, która może nakłonić Wandę Narę do powrotu do męża do Paryża. Według jej informacji jako agentka piłkarza kobieta ma otrzymywać od klubu aż 3 miliony euro premii rocznie tylko dla siebie.