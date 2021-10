Media: Hitowa wymiana między PSG a Barceloną! "Nie dogaduje się dobrze z Messim"

Gazeta "El Nacional" poinformowała, że między Paris Saint-Germain a FC Barceloną może dojść do wymiany napastników. Do katalońskiego zespołu powędrowałby Mauro Icardi, a do ekipy z Parku Książat przyszedłby Sergio Aguero.

3 Fot. Ariel Schalit / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl